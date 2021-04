Mbappé: "Tu n’as pas besoin de perdre pour apprendre"

Dans un entretien diffusé sur RMC Sport 1 ce samedi soir (20h40), Kylian Mbappé ne considère pas la défaite comme un outil pour avancer dans l’apprentissage de la vie et de son métier.

Adulé un temps, mais plus tout le temps, Kylian Mbappé goûte assez peu l’acidité des critiques dont il peut faire l’objet ces derniers mois, parfois à juste titre, lesquelles ne visent d’ailleurs pas toujours ses performances sur le terrain. Le moindre geste de Kylian Mbappé est passé au crible par les observateurs, pour déceler ce qui pourrait traduire une lassitude chez le Français. Ce qu’on ne peut pas enlever à l’attaquant du Paris Saint-Germain, c’est qu’il fait partie de ces joueurs qui ont, en eux, la haine de la défaite. Et luttent contre ce précepte éculé qui voudrait qu’on apprenne davantage dans la défaite.

Mbappé: "C'est vraiment consoler un loser"

"Ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai, déclare Mbappé dans un entretien diffusé sur RMC Sport 1 ce samedi (20h40). Je n’ai pas eu besoin de perdre pour apprendre et tu n’as pas besoin de perdre pour apprendre. Ça c’est un discours pour consoler. Mais c’est vrai qu’une fois que tu as perdu, bah il faut s’en servir, tu ne vas pas garder la défaite comme une tache noire, faut s’en servir. Mais je ne crois pas en cette logique qu’il faut perdre pour apprendre. Non. Parce que moi, avant de connaître les défaites que j’ai eu, j’avais presque tout gagné, et pourtant j’avais acquis une expérience, un voyage hyper enrichissant, j’avais tellement appris des joueurs que j’ai côtoyés, des entraîneurs, de tous les gens. Je n’ai pas eu besoin de perdre pour ça. Donc pour moi, c’est vraiment consoler un loser puisque vous parliez de losers !"

