Mercato: Keylor Navas ne compte pas quitter le PSG, qui galère à faire partir des joueurs

Sous contrat jusqu’en 2024 et en concurrence avec Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas ne semble pas voir son avenir ailleurs qu’à Paris à court terme. La situation avec son homologue italien ne semble pas le pousser vers la sortie.

Alors que le PSG essaie tant bien que mal de dégraisser, Keylor Navas a fait part de son intention de rester au PSG la saison prochaine. Le portier de 35 ans, actuellement avec le Costa Rica pour le compte des qualifications à la Coupe du monde 2022, a indiqué au journaliste costaricien Yashin Quesada, relayé par AS, qu’il devrait rester dans la capitale: "C'est clair, je suis calme, concentré sur l'équipe nationale, mais tout comme dans mon club, j'ai un contrat de deux ans et pour moi tout est dit. J'ai toujours été un battant et j'aime les défis, voyons ce que Dieu a pour moi, c'est lui qui sait, j'ai déjà tout mis entre ses mains."

La concurrence avec Gigio Donnarumma ne semble pas effrayer l’ancien du Real Madrid, déjà rompu à cette situation avec Iker Casillas lorsqu’il était chez les Merengue entre 2014 et 2019: "Aucune équipe ne peut garantir que tu joueras, mais je pense que quand un joueur est compétitif et peut débuter chaque match, c'est normal qu'il n'aime pas une situation comme celle qu'on a eue cette saison. Pour quitter un club, trop de choses entrent en compte, donc ce n'est pas aussi simple que vendre un cheval, le mettre dans un camion et faire un deal. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes, déterminantes."

Si Navas martèle qu'il est pleinement concentré sur sa mission avec la sélection nationale, il glisse qu’il "est à Paris" et qu’il "ne voit pas d’autre option". En mai dernier, L'Equipe et RMC Sport annnonçaient que le PSG avait fait le choix de propulser Donnarumma tout en haut de la hiérarchie pour la saison, invitant les autres gardiens - Navas compris - à trouver un nouveau un point de chute. Toutefois, l'arrivée de Luis Campos semble avoir rabattu les cartes et Navas devrait rester l'effectif.

Une saison morcelée pour Navas

Titulaire en début de saison, Keylor Navas a dû partager la vedette avec Gianluigi Donnarumma durant cet exercice 2021-2022. Le gardien du Costa Rica a joué 21 matchs en Ligue 1, contre 17 pour Donnarumma cette saison. Bien qu’il ait joué plus de rencontres que son homologue en championnat, c’est l'Italien qui a raflé le trophée de meilleur gardien de Ligue 1.

En Ligue des champions, Navas a observé l’élimination du PSG en huitième de finale contre le Real Madrid depuis le banc des remplaçants. Au total, il a joué trois matchs avec le club de la capitale en C1, tous lors des phases de poules.