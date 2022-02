Mercato: l'OL confirme que Xherdan Shaqiri discute pour un départ très rapide en MLS

L'OL a confirmé ce vendredi que Xherdan Shaqiri discutait avec un club de MLS pour un transfert dans les prochains jours.

Le milieu offensif international suisse de l'OL, Xherdan Shaqiri, a été autorisé à discuter avec un club de Major League Soccer (MLS), la ligue nord-américaine, dans le cadre d'un futur transfert, a annoncé l'OL dans un communiqué publié ce vendredi soir: "De ce fait, le milieu de terrain international Suisse n’a pas participé à la séance d’entraînement du jour et ne fait pas partie du groupe qui se rendra à Monaco demain soir dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1."

>> Le mercato en direct

Deux buts cette saison

Selon L'Equipe, le Suisse va s'engager avec le club de Chicago Fire, dont il connaît le directeur sportif (Georg Heitz), qui officiait auparavant au FC Bâle. L'OL pourrait récupérer près de sept millions d'euros et se séparer d'un gros salaire (300.000 euros mensuels). Xherdan Shaqiri (30 ans) est arrivé à Lyon cet été en provenance de Liverpool pour un transfert de six millions d'euros et cinq millions de bonus maximum. Il a signé un contrat de trois ans, jusqu'en 2024.



Il a participé à 16 matches toutes compétitions confondues et inscrit deux buts dont un de la tête contre Marseille (2-1) mardi dernier, contre qui il a égalisé avant de délivrer une passe décisive à Moussa Dembélé pour le but victorieux de l'OL.