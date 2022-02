Mercato: surprise à l'OL, Xherdan Shaqiri sur le départ... dans les prochains jours

Six mois après son arrivée à Lyon, Xherdan Shaqiri pourrait déjà faire ses valises, direction les Etats-Unis, même si le Suisse a eu des discussions avec le FC Sion. Il sort pourtant d'une très bonne prestation lors de la victoire de l'OL contre l'OM (2-1).

Six mois et puis s'en va? Arrivé à l'OL lors du mercato estival, Xherdan Shaqiri pourrait déjà aller voir ailleurs. Selon les informations de L'Equipe, le Suisse a eu des discussions avec le FC Sion la semaine dernière. "Shaqiri, en manque de temps de jeu à Lyon, voulait qu'on se voie. En prévision de la Coupe du monde, il cherchait un club où il aurait plus de temps de jeu", explique Christian Constantin, le président du club, sur Rhône FM.

Quelques heures avant le match face à Marseille, une première approche a été tentée par le club suisse, comme l'explique Le Matin. "Dans la mesure où le joueur traîne son spleen à Lyon, cela valait la peine de sonder le terrain, a expliqué ce vendredi le boss du FC Sion. Barthélémy (Constantin, le directeur sportif) a des super contacts avec Shaqiri, il lui parle trois fois par semaine depuis l’époque de Liverpool. Si le joueur, après en avoir parlé avec son manager, se dit qu’il veut venir chez nous, je vais discuter avec Jean-Michel Aulas pour voir ce qu’il y a lieu de faire."

Objectif Qatar

En quête de temps de jeu (16 matchs joués, deux buts), l'international suisse (30 ans) veut assurer sa place dans les 23 du groupe helvète en vue de la Coupe du monde, organisée à la fin de l'année 2022 au Qatar. Acheté six millions d'euros par l'OL, Shaqiri ne serait pas contre un départ. Si aucun nom n'a filtré, une équipe de MLS serait intéressée par le joueur, qui reste sur une belle performance face à Marseille (2-1).

Titulaire mardi dernier lors de l'Olympico, le Suisse a réalisé sa meilleure performance depuis ses débuts dans le Rhône, en égalisant de la tête sur un centre de Malo Gusto. Un but qui l'avait beaucoup fait rire. "Pour être honnête, même moi j’ai été surpris de marquer de la tête", a plaisanté l’ancien joueur de Liverpool au micro d’Amazon Prime Vidéo. Shaqiri disputera-t-il son dernier match avec l'OL ce samedi contre Monaco (21 heures)? Sera-t-il même retenu dans le groupe compte tenu de l'incertitude autour de son avenir?