Mercato: où en est Mangala, proche des Verts

Eliaquim Mangala (30 ans) traîne un lourd passif, avec les blessures, qui pose forcément question sur sa capacité à être disponible et performant rapidement, alors que les Verts jouent leur survie dans l'élite.

"L’abandon ne fait pas partie de mon vocabulaire." Pascal Dupraz peut d’ores et déjà trouver un certain réconfort dans ces mots prononcés par Eliaquim Mangala (30 ans), attendu comme la prochaine recrue des Verts. L’international français répondra présent dans le Forez, au moins dans l’état d’esprit, c’est déjà ça. Pour le reste, son arrivée soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses, alors que son dernier match professionnel remonte au 22 mai 2021.

>> Les infos mercato en direct

Actuellement en Floride aux Etats-Unis, une région qu’il connaît bien pour avoir passé une partie de sa rééducation à Miami, au sortir d’une grave blessure au genou, l’international français (8 sélections) est libre. Comme Bakary Sako et Joris Gnagnon qui se sont engagés pour six mois avec le club stéphanois, l’ancien joueur de Valence, qui fêtera bientôt ses 31 ans, est sans employeur depuis son départ d’Espagne en juin dernier.

Révélé à Porto avant de s’engager avec Manchester City (57 matches de Premier League avec les Citizens), Eliaquim Mangala a surtout été prêté par les Skyblues, notamment à Valence où il aura disputé sa dernière saison pleine. C’était en 2016-2017. Une éternité au plus haut niveau. Le joueur, qui avait participé à l’Euro 2016, a été victime d’une blessure au genou qui a nécessité une opération, à quatre mois seulement de la Coupe du monde, en février 2018.

Dans quel état s'il joue face à Lyon ?

Relégué dans l'effectif de Manchester City après l'arrivée de son compatriote Aymeric Laporte, Mangala avait été prêté à Everton en janvier 2018 pour le reste de la saison, quelques semaines seulement avant d’être brutalement stoppé par cette blessure au genou. "C'était ma première blessure sérieuse, rappelait Mangala à Marca fin 2020. Je ne savais pas comment j'allais revenir ou ce qui allait se passer. Les blessures au genou sont toujours compliquées, surtout lorsqu'elles touchent le cartilage. Il m'a fallu beaucoup de temps…"

Près de deux longues années sans pouvoir jouer, ou presque, le joueur devant se contenter d'une poignée de titularisations, offertes par-ci par-là. Car le joueur, pas franchement épargné par son corps, n'a plus jamais vraiment répondu aux attentes de ses clubs. De retour sur les terrains la saison suivante, Mangala a joué 5 matches seulement, puis 8 en 2019/2020, et enfin 7 lors de l’exercice 2020-2021. S’il ne revient que pour six mois à Sainté, son incorporation à cette équipe si fragile pose une grosse interrogation sur sa capacité à redevenir compétitif très rapidement.

Dans l’optique du maintien, Saint-Etienne, lanterne rouge du championnat de France, a besoin d’un joueur opérationnel le plus rapidement possible. Reste que son profil de défenseur capable de jouer aux deux postes de la défense centrale correspond aux attentes des dirigeants stéphanois, si bien qu’ils feront tout, s'il signe cette semaine, pour que son contrat soit homologué afin qu’il puisse être à la disposition de son entraîneur vendredi pour le derby contre l’OL. Pour Eliaquim Mangala, qui n’a jamais joué en Ligue 1, il s’agirait d’un sacré baptême du feu.