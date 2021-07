Mercato: Valence n’aurait pas encore reçu d’offre de l'OM pour Wass

Daniel Wass est annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato estival. Ce mercredi, Superdeporte, média espagnol, annonce que Valence n’a reçu encore aucune offre pour son joueur bien que le club soit prêt à le vendre.

Daniel Wass, 29 ans, demi-finaliste de l’Euro 2021 avec le Danemark, est capable de jouer dans le secteur défensif comme au milieu de terrain. Une polyvalence qui intéresse l’Olympique de Marseille.

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria avait reconnu son envie d’attirer le joueur sur la Canebière. "Nous avons beaucoup de respect pour ce joueur que j'ai connu à Valence. Il y a un intérêt qui a été transmis au joueur et à son club, mais ce sont des négociations difficiles. Wass n'a plus qu'une année sur son contrat. Valence a essayé de le renouveler et il est nécessaire d'agir dans le respect de chacun. Surtout un club que je connais très bien. Nous allons attendre et voir quelles sont les possibilités."



Le Danois, sous contrat donc jusqu’en juin 2022 souhaiterait quitter Valence. Le club, qui a terminé à la 13e place du dernier championnat d’Espagne, ne retiendra pas son joueur. Ce mercredi, selon Superdeporte, Valence n'aurait pour l'instant reçu aucune offre pour Daniel Wass.

OM, une préparation prometteuse

Avec ses nombreuses recrues, l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli réalise une préparation sérieuse et prommeteuse à l'aube d'une nouvelle saison de Ligue 1. Trois victoires, contre Martigues (3-0), contre Sète (2-1), contre les Suisses du Servette de Genève (3-1).

Ce mercredi soir, les Olympiens affrontent les Verts de Saint-Etienne à Geugnon avant de recevoir, au Vélodrome, Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa en mai dernier.



L’Olympique de Marseille commencera sa saison de Ligue 1, le 8 août prochain sur la pelouse de Montpellier et disputera également la Ligue Europa.