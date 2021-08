Messi au PSG: le maillot disponible en boutique dès mercredi matin

D’après les informations de BFM Paris, les maillots du PSG floqué du nom de Lionel Messi seront disponibles à la boutique du club à partir de mercredi matin, 9h30.

Mercredi matin, 9h30, Champs-Elysées. C’est le rendez-vous fixé aux supporters parisiens qui veulent être les premiers à se procurer le maillot du Paris Saint-Germain floqué du nom de Messi. L’Argentin est arrivé ce mardi dans la capitale et, selon une information de BFM Paris et de RMC Sport, son maillot sera disponible dès mercredi matin à la boutique du PSG des Champs-Elysées (VIIIe arrondissement).

Le 19 et le 30 comme numéros probables

Il demeure toutefois un doute quant au numéro que portera le sextuple Ballon d’Or. Alors que Neymar a proposé de lui laisser son numéro 10, l’ancien capitaine du FC Barcelona a préféré refuser. Deux options semblent alors possibles: le numéro 19, qu’il a déjà porté au Barça entre 2006 et 2008, et par intermittence avec la sélection argentine entre 2004 et 2006; le numéro 30, celui de ses débuts en Catalogne, lors de ses deux premières saisons.

En Ligue 1, le numéro 30 est toutefois réservé aux gardiens de but. Le Paris Saint-Germain aurait donc demandé une dérogation à la LFP pour que l’Argentin puisse arborer ce numéro. Un numéro pour le moment porté par Alexandre Letellier, l’un des gardiens parisiens en plus de Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico et Denis Franchi.