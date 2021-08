PSG: Non, Messi ne portera pas le numéro 30

Alors que Lionel Messi est attendu à Paris afin de signer son contrat avec le PSG, tout le monde se demande quel numéro de maillot portera l’Argentin durant son aventure parisienne.

Lionel Messi a trouvé ce mardi un accord total avec le PSG. Il arrive dans la capitale dans les prochaines heures. La Pulga retrouvera son ancien coéquipier au FC Barcelone, le Brésilien Neymar. Mais alors quel numéro portera le sextuple Ballon d’or ? Neymar a bien proposé de laisser son numéro 10, Lionel Messi a décliné la proposition.

L'Argentin ne portera pas non plus le numéro de ses débuts au Barça le 30, comme le diqait une rumeur insistante, car en France, les numéros 1, 16 et 30 sont réservés aux gardiens de but. Le 30 est actuellement porté par Alexandre Letellier. Sauf à récupérer le numéro de quelqu'un, ce qui ne semble pas être une volonté du joueur, La Pulga n’aura pas vraiment l’embarras du choix au sein du club francilien. Kylian Mbappé possède le numéro 7, Mauro Icardi est vêtu du 9 alors qu’Angel Di Maria est l’actuel propriétaire du numéro 11.

Messi a porté trois numéro au FC Barcelone

Avant de porter le numéro 10, Lionel Messi a porté le 19, il pourrait donc choisir ce numéro mais il n’est pas libre, il est porté par Pablo Sarabia. Cette saison, les numéros libres au PSG sont le 13, 25, 26 et 28. Le réglement de la LFP prévoit que seuls les numéros de 1 à 30 sont attribués aux joueurs pro. Avec une exception possible pour le 40. Messi pourrait récupérer un numéro laissé libre par un joueur partant, comme Donnarumma qui pour l'isntant s'est vu attribué le 50 par le site du club.