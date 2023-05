Messi suspendu par le PSG: "La décision est appropriée mais étonnante", juge Dugarry

Pour Christophe Dugarry, consultant dans Rothen s'enflamme sur RMC, le PSG a eu raison de sanctionner Lionel Messi. Mais il trouve néanmoins que cette décision est entachée d'un manque de cohérence.

Pour Christophe Dugarry, la sanction infligée par le Paris Saint-Germain contre Lionel Messi "va dans le bon sens". Un avis que le champion du monde 1998 a toutefois nuancé dans Rothen s'enflamme sur RMC. Selon lui, cette suspension démontre aussi un manque de cohérence du club de la capitale.

"La sanction est méritée et appropriée, à mon avis. Après, ce qui me surprend, c'est que cette décision, vienne de Nasser Al-Khelaïfi, donc de l'émir. Pour moi, c'est l'entraîneur qui doit prendre cette décision", remarque-t-il dans un premier temps à propos de cette décision qu'il juge "plus politique que sportive".

"C'est une nouvelle fois nébuleux"

"Souvenons-nous qu'il y a eu des choses bien plus graves, je pense notamment à Serge Aurier qui avait insulté son entraîneur et rejoué trois semaines après", note aussi Christophe Dugarry, en référence aux propos de l'international ivoirien à l'encontre de Laurent Blanc en février 2016.

Ce qui l'amène à dire en conclusion: "La décision est appropriée, mais elle reste assez étonnante. Justifiée bizarrement, annoncée bizarrement... On ne sait pas les tenants et aboutissants. C'est une nouvelle fois nébuleux et cela montre encore que le club fonctionne dans le grand n'importe quoi".

Jérôme Rothen a quant à lui exprimé un avis bien plus tranché et défavorable à Lionel Messi, en parlant notamment des supporters argentins qui défendent leur idole: "J'ai envie de dire basta. Il y en a marre. (...) Vous pensez vraiment qu'on peut défendre Leo Messi après son comportement pendant une année et demi? Je ne parle même pas de ses prestations. Quand vous êtes un joueur de cette qualité, de cette aura, comment peut-on se permettre d'arriver et de faire pipi sur nous les Français? Ce n'est pas possible".