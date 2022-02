Metz-OM: la pique d’Antonetti sur Marseille et l’arbitrage

Frédéric Antonetti regrette de ne pas avoir réussi à tenir le match nul face à Marseille, dimanche à l’issue de la défaite de son équipe (1-2). Il a loué le jeu de son équipe et de l’OM, tout en émettant un sous-entendu sur l’arbitrage.

Frédéric Antonetti balançait entre deux sentiments après la défaite de Metz face à l’OM (1-2), dimanche en clôture de la 24e journée de Ligue 1. L’entraîneur lorrain a salué la performance globale de son équipe, tout en regrettant l’issue du match qui fait plonger les Grenats à l’avant-dernière place.

"On a fait notre match, la réussite n’a pas été au rendez-vous, a-t-il confié sur Prime Vidéo. On aurait pu perde avant mais on a eu un ballon de 2-1. On a eu des situations, eux aussi. A partir du moment on a arrêté de les regarder jouer, on a montré ce qu’on était capable de faire. On a été trop respectueux par moment. Notre situation fait qu’on a mis un peu le frein à main."

"Marseille maîtrise le jeu et parfois l'arbitrage"

Il a poursuivi en grinçant "sur le métier" de l’OM, avec un sous-entendu sur un arbitrage qui aurait, par moments, été favorable aux hommes de Jorge Sampaoli. "On a perdu peut-être un point, je ne dirais pas trois points parce que ce serait un peu exagéré, poursuit-il. J’ai une vraie belle équipe maintenant mais c’est dommage qu’elle arrive le 10 février. On avait une équipe très compétitive malgré quatre absents. On tombe sur Marseille qui avait beaucoup de maturité, de métier, qui maîtrise le jeu et parfois l’arbitrage. Voilà, ça fait beaucoup pour une équipe."

Antonetti a aussi de nouveau critiqué son joueur Ibrahima Niane qu’il a souvent pris à partie cette saison. Dimanche, son entrée en jeu à la place de Louis Mafouta ne l’a pas tout convaincu. "Niane, il faut qu’il fasse beaucoup plus, c’est très nettement insuffisant, conclut-il. Je n’explique pas sa saison. J’ai tout essayé. Mafouta, je regrette de ne pas l’avoir pris il y a six mois mais ça, c’est de ma faute."