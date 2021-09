Ronaldo repasse devant Messi, Mbappé 4e... Le classement des footballeurs les mieux payés au monde

Cristiano Ronaldo est redevenu le joueur de football le mieux payé du monde, selon les estimations de Forbes. Le Portugais dépasse Lionel Messi, désormais deuxième devant Neymar et Kylian Mbappé.

Cristiano Ronaldo reprend son trône du joueur de football le mieux payé du monde. Selon les calculs du célèbre magazine économique américain, Forbes, l’attaquant de Manchester United touche 107 millions d’euros par an, dont 60 de salaires et de primes. Le tout avant impôts. Le reste provient de ses nombreux partenariats avec Nike, Herbalife, Clear et son portefeuille de marques CR7 en constante expansion qui comprend des parfums, des sous-vêtements, des lunettes, des hôtels, des gymnases entre autres. Seuls trois autres sportifs sur la planète gagnent plus que le Portugais en recettes commerciales: Roger Federer (77 millions d’euros), LeBron James (55) et Tiger Woods (51).

En s’engageant avec le PSG, Lionel Messi perd sa première place. L’Argentin a réduit son salaire par rapport à celui qu’il touchait à Barcelone. Selon Forbes, il gagnera près de 64 millions d’euros en paie et primes, avant impôts. Des chiffres qui rejoignent à peu près ceux publiés par L’Equipe le week-end dernier. Selon le journal, le sextuple Ballon d’or va toucher 30 millions d’euros nets par saison, ainsi qu’une prime de fidélité de 15 millions d’euros (10 millions nets) à condition d’honorer sa deuxième année de contrat la saison prochaine et sa troisième année en option. S’il reste à Paris jusqu’en 2024, Messi empochera 30 millions d’euros cette saison, puis 40 millions d’euros lors des deux saisons suivantes, pour un montant total de 110 millions d’euros sur trois ans. Sans compter d'éventuelles primes collectives. Leonardo, le directeur sportif du PSG, a toutefois fermement démenti ces informations.

"La Pulga" complète son salaire par 30 millions d’euros de revenus commerciaux grâce à ses contrats avec Adidas, Pepsi, l'horloger Jacobs & Co. et Budweiser. Deux autres joueurs du PSG apparaissent derrière Messi à ce classement. Neymar complète le podium avec 81 millions d’euros de revenus (dont 64 de salaire avant impôts, comme Messi). Nike a mis fin au contrat du Brésilien qui s’est engagé avec Puma. Il a aussi quitté TikTok pour s’engager comme ambassadeur de Triller.

Iniesta surprenant 7e

Kylian Mbappé occupe la quatrième position du classement avec 37 millions d’euros perçus chaque saison (dont 24 millions de salaires avant impôts). Sa paie devrait augmenter la saison prochaine qu’il prolonge au PSG ou qu’il signe dans un nouveau club. Mohamed Salah (35) est cinquième devant Robert Lewandowski (30). Une surprise figure dans ce classement avec la présence d’Andres Iniesta (37 ans), grassement payé par le club japonais du Vissel Kobe (30 millions d’euros, dont 26 de salaires avant impôt). Il devance Paul Pogba (29) alors que les Madrilènes Eden Hazard (27) et Gareth Bale (25) complètent le Top 10.

Pour réaliser ces calculs, Forbes confie s’être basé sur ses discussions avec des clubs, des agents de joueurs, des sponsors commerciaux et des experts mondiaux du football. Ils ont converti les chiffres en dollars américains en utilisant le taux de change actuel en incluant les salaires (avant impôts) pour la saison 2021-2022, les primes et les avenants.

Le Top 10 des joueurs les mieux payés du monde selon Forbes (avant impôts)

1- Cristiano Ronaldo: 107 millions d’euros

2- Lionel Messi, 94

3- Neymar, 81

4- Kylian Mbappé, 37

5- Mohamed Salah, 35

6- Robert Lewandowski, 30

7- Andres Iniesta, 30

8- Paul Pogba, 29

9- Gareth Bale, 27

10- Eden Hazard, 25