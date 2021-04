OL-Lille: "Rudi, aucun dirigeant ne m'a contacté", le message de Galtier à Garcia

Christophe Galtier s'est présenté face à la presse ce vendredi à deux jours du déplacement de Lille à Lyon. Souvent annoncé parmi les favoris pour devenir le prochain entraîneur des Gones, le coach du club nordiste a nié et le redira à Rudi Garcia lors du choc de la 34e journée de Ligue 1.

A Lille les rumeurs se multiplient lorsque le mercato approche. Cette fois, Christophe Galtier lui-même se retrouve au centre de l'attention et a été obligé de démentir tous les éventuels contacts avec des dirgeants de l'OL. Une mise au point intervenue ce vendredi à deux jours du déplacement des Dogues au Groupama Stadium lors de la 34e journée de Ligue 1.

"Je n’ai jamais abordé ce sujet-là (avec mes joueurs), a répondu l'entraîneur au sujet de son avenir lors de son passage en conférence de presse. Je laisse les gens commenter et sortir des informations qui deviennent souvent de la désinformation. Tout ce que je dis, personne ne le croit donc je ne m‘exprime plus dessus. Mes joueurs, ils peuvent constater que je suis pied au plancher avec eux, derrière eux et pour eux. S’il y a un endroit où les gens ont été en mercato constant c’est bien ici. Tout ce que ce dit sur les uns et les autres n’a aucune incidence par rapport à ma relation avec le groupe."

Galtier rappelle le palmarès de Garcia avec Lille

Lancé dans le sprint final pour le titre en championnat, le leader lillois affronte l'OL ce dimanche. Face à un adversaire direct, Christophe Galtier ne compte pas profiter de la situation contractuelle de Rudi Garcia et des rumeurs pour prendre l'ascendant sur son adversaire.

"Quand je le verrai, je lui dirai: 'Rudi je n'ai pas besoin de chercher à te rassurer mais aucun dirigeant ne m'a contacté', a encore expliqué l'entraîneur de Lille. [...] Il y a dix ans il a emmené le LOSC au titre et au doublé. Si on pouvait faire pareil cela serait bien. Pas pour le doublé c’est raté, mais si on pouvait prendre la relève, ce serait parfait."