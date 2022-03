Monaco: "Le foot, ce n'est pas un jeu de Playstation", se défend Clement face aux critiques

Un peu bousculé, l'entraîneur de l'AS Monaco, Philippe Clement, a défendu ce vendredi son bilan en conférence de presse, à deux jours du choc face à l'OM en Ligue 1 (dimanche 20h45).

Philippe Clement fait face à ses premières turbulences depuis qu'il a été nommé sur le banc de l'AS Monaco le 4 janvier 2022. Tenue en échec par Lorient (16e) et Bordeaux (20e), l'ASM s'est inclinée face à Reims (13e) le week-end dernier avant de se faire sortir en demi-finale de la Coupe de France par le FC Nantes (2-2, 4-2 tab) mercredi.

Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur ce mauvais bilan, le technicien belge s'est défendu en demandant du temps : "Ça ne fait que huit semaines que je suis là, ce n'est pas beaucoup. On peut évaluer le travail d'un coach après six mois. C'est impossible de le juger après deux mois avec des matchs tous les week-ends, avec les blessures, les cas de Covid..."

"Je ne ressens pas de pression parce que les dirigeants ont vu les matchs"

Clement met en avant des circonstances défavorables pour expliquer les contre-performances de son équipe, qui n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 5 février : "Il y a eu des choses positives dans le jeu mais la réussite n’était pas la, les circonstances étaient contre nous. Les deux buts contre notre camp (Volland face à Reims, Sidibé face à Nantes) c'est exceptionnel, les deux cartons rouges (Tchouaméni face à Bordeaux, Jean Lucas face à Reims), c'est spécial aussi. Sur les quatre derniers matchs, nous étions l'équipe qui avait la possession et les occasions, mais pas la réussite. Si les joueurs continuent avec le même enthousiasme, la même énergie, la même envie que maintenant, on va en récolter les fruits bientôt, j’en suis certain."

Alors que Monaco est classé 9e à neuf points des places qualificatives pour la Ligue des champions, et qu'il ne reste que douze matchs à jouer, Philippe Clement ne considère pas être en danger : "Je ne ressens pas de pression parce que les dirigeants ont vu les matchs. Nous avons manqué de réussite dans les résultats mais tous ceux qui ont vu nos quatre derniers matchs savent qu’on aurait pu faire 9 points sur 9 et aller en finale de la Coupe. Ce n’est pas le cas mais tout le monde ici voit le travail des joueurs chaque jour."

L'ancien entraîneur du Club Bruges (2019-2022) n'est pas inquiet sur le fait que ses dirigeants lui laisseront les six mois demandés pour faire ses preuves : "Je pense que j'ai un contrat plus long que ça" a t-il rappelé, lui qui est lié au club de la Principauté jusqu'en 2024.

Questionné sur les critiques naissantes des supporters monégasques, le Belge a assuré que "les joueurs (faisaient) le maximum chaque jour". "Le foot, ce n'est pas un jeu de Playstation, ce n'est pas comme le basket ou le volley où quand tu es meilleur, tu gagnes." Philippe Clement a également mis en avant le bon début d'année 2022 de Monaco : "Il y a eu de très bons matchs comme à Lens (victoire 4-2), contre Lyon (2-0), on a fait plusieurs clean sheets... Il y a toujours des choses à améliorer. Les choses ne sont pas parfaites mais elles ne sont pas si mal non plus. Il faut regarder les matchs objectivement et pas seulement les résultats."