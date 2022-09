PSG-Brest: "Wesh, touche-moi pas frère!", ce que Kimpembe a dit à l'arbitre après son énorme tacle

Presnel Kimpembe a échappé au carton rouge samedi lors de la victoire du PSG contre Brest (1-0), dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Auteur d'un très gros tacle sur Irvin Cardona qui aurait sans doute dû lui valoir un deuxième jaune, le défenseur a eu un début d'altercation avec l'arbitre, comme le prouvent les images de Prime Video, qui avait équipé Jérémie Pignard d'un micro.

Le tacle et son attitude vis à vis de l'arbitre, repoussant son bras... les images de la dernière action de Presnel Kimpembe lors de PSG-Brest ont beaucoup fait parler samedi, lors de la courte victoire parisienne (1-0) dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Le défenseur aurait, selon beaucoup, pu voire dû écoper d'un deuxième carton rouge pour son vilain geste sur Irvin Cardona dans les dernières secondes.

Prime Vidéo avait équipé Jérémie Pignard d'un micro pour la rencontre et a diffusé un condensé des images marquantes ce dimanche. Outre le dialogue avec Neymar pour le retrait du carton rouge du Brestois Christophe Hérelle en première période, la séquence la plus attendue concernait donc la non expulsion de Presnel Kimpembe.

"Pourquoi tu me touches?"

L'altercation entre Kimpembe et l'arbitre de PSG-Brest, le 10 septembre 2022 © Capture écran Amazon

Le champion du monde s'est d'ailleurs blessé sur l'action - il ratera plusieurs matchs avec Paris - et a donc été soigné sur le bord du terrain. Il s'est tout de suite plaint de l'ischio. "Monsieur Kimpembe, si je fais rentrer les soigneurs, vous restez deux minutes dehors. Levez-vous, c'est fini! C'est fini, levez-vous!", demande l'arbitre au joueur parisien. Lequel est interpellé par Brendan Chardonnet. Les deux hommes sont séparés par l'homme au sifflet.

"Wesh, touche-moi pas frère! Pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me touches? Touche-moi pas!", lance Presnel Kimpembe à Jérémie Pignard en repoussant son bras. Très énervé, le défenseur du PSG est rattrapé par Christophe Galtier. Le coach parisien lui crie: "Kim viens ici". Le joueur sort alors sur le bord du terrain pour se faire soigner durant les dernières secondes. Sans avoir été sanctionné.