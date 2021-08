Montpellier: "Messi? On essaiera de lui mettre des petits brins", plaisante Mollet

Présent en conférence de presse ce vendredi, Florent Mollet a fait part de son immense admiration pour Lionel Messi, avant d'expliquer, avec le sourire, comment les défenses de Ligue 1 pourraient essayer de défendre sur la nouvelle star du PSG.

C’est la question que tous les entraîneurs et joueurs de Ligue 1 vont se poser dans les semaines à venir. Sans forcément pouvoir y répondre. Comment défendre sur Lionel Messi ? Quel schéma tactique utiliser pour tenter de limiter l’influence du sextuple Ballon d’or, tout en surveillant Neymar, Kylian Mbappé et les autres stars du PSG ? Florent Mollet a bien une petite idée. "Ce n’est pas bon pour les défenses, les milieux défensifs, les gardiens…. Ça va être compliqué. Mais c’est bien de se frotter à ce genre de joueur. C’est bien qu’il soit dans notre championnat. C’est exceptionnel. Quand on jouera contre lui, on essaiera de faire attention et de lui mettre des petits brins. On va faire attention", a commenté le milieu de terrain de Montpellier, ce vendredi, en conférence de presse. Des propos tenus avec le sourire et surtout pas méchamment.

Plus sérieusement, Mollet a d'ailleurs fait part de son admiration et son immense respect pour l’ancien maître à jouer du FC Barcelone. "C’est bien pour la Ligue 1. Pour moi, c’est le meilleur joueur de tous les temps. Ils vont avoir une équipe incroyable. On rêve de jouer contre ces joueurs. Après, sur le terrain, c’est un être humain comme un autre même s’il est exceptionnel, pour ne pas dire injouable. C’est bien que la Ligue 1 puisse attirer ce genre de joueur extraordinaire. Ça va faire évoluer ce championnat, il sera encore plus regardé. Je lui souhaite la bienvenue. J’espère qu’il prendra du plaisir et qu’il nous en fera pas trop baver", a appuyé l’ancien Dijonnais.

"Le meilleur joueur de tous les temps"

Recruté libre par le PSG pour deux saisons, plus une année supplémentaire en option, Messi s’est entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers jeudi, au Camp des Loges. Sa présentation aura lieu samedi avant la rencontre contre Strasbourg (21h), au Parc des Princes, comptant pour la deuxième journée de Ligue 1. "Il a marqué et marquera le football à tout jamais. Il a une régularité hors normes, il ne manque pas beaucoup de matchs, il est rarement blessé et est ultra-décisif. Il peut mettre 50 ou 60 buts par saison. Pour moi c’est le meilleur joueur de tous les temps, on a rarement vu ça. C’est incroyable ce qu’il fait sur un terrain", a souligné Mollet. Son équipe de Montpellier défiera Messi et les Parisiens le 26 septembre prochain. Avant un match retour programmé à La Mosson le 14 mai.

En attendant, le MHSC se déplacera dimanche sur le terrain du Stade de Reims (15h) avec l’objectif de prendre ses premiers points de la saison après sa défaite face à l’OM (3-2) le week-end dernier.