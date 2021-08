Montpellier-OM: Sampaoli a insulté une supportrice qui célébrait le but montpelliérain

Furieux de voir son équipe de l'OM menée 2-0 par Montpellier à la Mosson, Jorge Sampaoli a insulté des supporters héraultais proches de la pelouse, comme l'a raconté une fan à Amazon.

Jorge Sampaoli n'est pas content et ça s'entend. Sur la pelouse de Montpellier ce dumanche, dans le cadre de la première journée de Ligue 1, le technicien argentin était furieux de voir l'OM être mené 2-0 après un csc de Luan Perez et un bijou de Gaëtan Laborde en deuxième période. Au point... de lâcher quelques insultes sur des supporters trop enthousiastes à son goût.

Plusieurs abonnés de La Mosson avaient été tirés au sort pour assister au match en étant positionnés sur le bord du terrain. L'une d'elle raconte à Amazon à la mi-temps: "Sur le premier but, on était simplement contents. Sur le deuxième, il n'a pas été content, il m'a insultée. Après je peux comprendre, on gagne 2-0, ils perdent, il m'a insultée. Ce n'est pas grave."

Payet sonne la révolte

Cela n'a pas duré si longtemps. En deuxième période, les Phocéens sont revenus avec de meilleures intentions et ont fini par renverser la vapeur. D'abord avec un but de Cengiz Ünder à la 68e minute sur un centre de Konrad de la Fuente, puis sur un coup franc direct tiré en filou par Dimitri Payet à la 75e. Lequel a signé un doublé quelques instants plus tard.