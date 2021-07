OM: la célébration "dodo" de Payet après son but face à Braga

Dimitri Payet a célébré son but face à Braga (1-1) mercredi en amical en s’allongeant sur le terrain et en fermant les yeux.

L’OM a été chahuté et mené face à Braga mercredi en match amical. Mais l’OM a finalement arraché le match nul (1-1) grâce à un but de Dimitri Payet en deuxième période. Après un centre de Pape Gueye mal repoussé par la défense adverse, l’attaquant de 34 ans a placé le ballon dans le petit filet du but d’une frappe sèche du gauche. L’occasion pour l’international français de dévoiler une nouvelle célébration originale. Il a fêté son but en s’allongeant sur le terrain, avant de poser sa tête sur ses mains en guise d’oreiller et de fermer les yeux.

Le joueur n’a pas expliqué cette célébration, qui pourrait être inspirée de certaines devenues virales sur les réseaux sociaux. Joueur au caractère chambreur, Payet utilise souvent le terrain pour envoyer quelques messages. En janvier dernier, il avait laissé éclater sa rage après avoir marqué un but vace à Montpellier. Il avait mimé la folie en faisant tourner sa main autour de son tête tout en lançant des regards noirs vers son banc de touche en visant notamment l’entraîneur de l’époque, André Villas-Boas.

"Oui, il était un peu énervé parce que c'est un joueur important, avait réagi le technicien portugais. C'est une décision toujours dure pour lui. Il va continuer à travailler, son but va l'aider. Sa capacité à faire la différence est claire. Mais je n'ai rien à dire de plus, a toutefois confié le technicien portugais en conférence de presse d'après-match. Je suis là pour l'aider à avoir son meilleur niveau."

Encore trois amicaux pour l'OM

Six mois après, sa célébration en amical est beaucoup plus détendue. L’OM, désormais entraîné par Jorge Sampaoli, est toujours invaincu en préparation (3 victoires, 1 nul). L’équipe doit encore disputer trois rencontres de préparation face à benfica (25 juillet), Saint-Etienne (28) et Villarreal (31) avant la reprise de la Ligue 1 avec un déplacement à Montpellier le 8 août pour la première journée.