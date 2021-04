Montpellier-OM: une visite du Marseillais Bengous crée la polémique

Invité à visiter les infrastructures de Montpellier en marge du match contre l’OM, ce samedi en Ligue 1 (21h), l’influenceur marseillais Bengous a déclenché une vive polémique auprès des supporters héraultais.

Prétendant à une qualification en Ligue Europa, Montpellier (8e) accueille l’OM (6e) ce samedi lors de la 32e journée de Ligue 1 (21h). Un duel décisif dans la course à l’Europe et pour lequel l’équipe dirigée par Michel Der Zakarian ne manquera pas de motivation. Les partenaires d’Andy Delort et Stephy Mavididi auront également à cœur de faire oublier l’impair commis par l’un des membres du club avant la réception des Marseillais.

Au cœur du problème, le passage du youtubeur Bengous au centre d’entraînement du MHSC. Invité par le directeur commercial du club héraultais dans le cadre d’une opération avec un sponsor, ce fervent supporter phocéen a débarqué et même pris la pose avec plusieurs joueurs, vêtu d’un survêtement de l’OM. Suffisant pour provoquer la colère des supporters locaux.

Bengous: "J’ai été reçu comme un roi"

Accueilli avec le sourire par le club montpelliérain, Bengous déambule dans les couloirs du centre d’entraînement et même dans le vestiaire de l’équipe. Visiblement, le fan phocéen a passé un excellent moment et l’a fait savoir sur les réseaux sociaux ce jeudi. Un moyen de remercier le MHSC, non sans oublier de chambrer un peu les Héraultais avant le match contre l’OM, pour lequel il devrait même apporter le ballon sur le terrain pour le coup d'envoi.

"Oh Andy Delort, tranquille samedi hein !!! Je suis passé prendre la température au centre d’entraînement de Montpellier et normalement cela devrait le faire, a lancé l’influenceur après sa visite au domaine de Grammont. J’ai passé une magnifique journée aujourd’hui. J’ai été reçu comme un roi. […] Je tenais à vous remercier pour votre accueil et toute votre attention envers moi sachant que je suis un supporter invétéré de l’OM et que je portais la doudoune de l’OM à deux jours du match. Respect MHSC, je vous souhaite que votre club continue de grandir mais avec une défaite Samedi."

Montpellier présente ses excuses à ses supporters

Une visite d’un supporter de l’OM qui a déclenché l’ire des fans pailladins. Privés de stade en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus, les supporters héraultais ont vécu la présence de Bengous comme une provocation. Face à la multiplication des critiques, Montpellier a même posté un message afin de calmer le jeu.

"Précisions: le club tient à se désolidariser d’une initiative personnelle interne qui sera sanctionnée, a expliqué l’actuel huitième de Ligue 1 sur les réseaux sociaux. Supporters du MHSC restons unis pour cette fin de saison. Comme vous un seul objectif: porter haut les couleurs de la Paillade samedi soir."

Le club a confirmé que c’était une initiative personnelle, malvenue. Les autres membres du club de Montpellier n'étaient pas au courant, ni les joueurs qui ont vu débarquer Bengous de manière surprenante. Une sanction est envisagée pour la personne à l'origine de cette visite.

Avec trois points de retard sur l’OM avant d’accueillir l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli, Montpellier pourrait frapper un grand coup dans la course à l’Europe en cas de victoire. Invaincu depuis neuf rencontres en L1, le club héraultais doit gagner pour rêver de Ligue Europa… et se faire pardonner une initiative plutôt maladroite.