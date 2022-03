Nantes: "À 25 millions, on est prêts", Landreau détaille son projet de reprise du club

Mickaël Landreau, impliqué dans "Le Collectif nantais" pour racheter le FC Nantes, assure dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC que le projet est suffisamment avancé pour être en mesure de répondre à une éventuelle mise en vente du club pour 25 millions d'euros. Même si le club indique ne pas être vendeur.

Figure du "Collectif nantais", une structure qui souhaite racheter le FC Nantes avec une campagne de financement participatif, Mickaël Landreau était l'invité de Rothen s'enflamme ce mardi soir. L'ancien gardien de but a assuré que son projet était bien avancé, au point d'être "prêt" au cas où le propriétaire Waldemar Kita se décidait "demain" à vendre le club pour 25 millions d'euros.

"On est tous les jours un peu plus prêts. S'il vend le club 20 à 25 millions, on est prêts dès demain", a affirmé l'ex-international français au micro de RMC.

"On attend un gros investisseur"

Le "Collectif nantais", qui rassemble des chefs d'entreprise nantais et l'ancien gardien Mickaël Landreau, a lancé dimanche une campagne de financement participatif auprès des supporters pour, à terme, tenter de racheter le finaliste de la Coupe de France. Fondé en juin 2021, le Collectif nantais dit avoir déjà réuni "plusieurs millions d'euros" auprès d'entreprises locales et d'anciens joueurs. Mais pour réussir le rachat, un investisseur principal semble encore attendu.

"On n'a pas cette ambition de racheter le club tout seuls. (...) On attend un gros investisseur. Il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être un étranger, un Français, peu importe", explique Landreau, précisant que le "processus" collaboratif rendait le projet "différent" de ce qui se fait habituellement.

Landreau se voit manager général

Si le rachat devait se faire, Mickaël Landreau a déjà une idée bien précise du poste qu'il souhaiterait occuper: "Manager général, avec la casquette sportive", mais pas entraîneur (comme à Lorient) ou président. "Il y a bien meilleur que moi entraîneur, bien meilleur que moi président. (...) Manager général, j'aime bien ce rôle. J'estime avoir de la compétence sur la vision globale d'un projet, et j'estime connaître bien le foot pour être en protection d'un entraîneur. Par contre, il y a des entraîneurs qui connaissent bien mieux le terrain que moi".

Pour l'heure, même s'ils se disent donc "prêts", le Collectif nantais n'a pas encore entamé la moindre discussion avec Waldemar Kita. "On ira le voir quand ce sera possible. (...) On est en train de construire quelque chose qui est solide, c'est pour cela que ça prend plus de temps que dans d'autres schémas".

Nantes à RMC Sport: "Le club n'est pas à vendre"

En attendant, le propriétaire n'a pas changé de ligne: "Le club n'est pas à vendre", a fait savoir le FC Nantes dans un communiqué transmis à RMC Sport à l'occasion de la prise de parole de Landreau. La réponse du club laisse néanmoins la porte ouverte, malgré un tacle rugueux contre le projet de l'ancien Canari.

"Waldemar Kita l'a toujours dit, il examine bien évidemment toutes les offres sérieuses, c'est-à-dire construites et financées, précise le FC Nantes. Les repreneurs sérieux présentent leur offre au propriétaire et font rarement - pour ne pas dire jamais - le tour des plateaux de télé et de radio avant d'avoir monté leur dossier. Waldemar Kita se concentre sur l'excellente saison du club, preuve que le travail, la persévérance, les investissements et la vision paient".