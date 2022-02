Nantes: crainte d'une fracture du péroné pour Marcus Coco après l'énorme tacle de Pajot

Sévèrement taclé par Vincent Pajot lors de Metz-Nantes, Marcus Coco a été obligé de quitter ses partenaires, touché à la jambe droite. Côté nantais, on craint une fracture du péroné.

L'image fait froid dans le dos. Dans les dernières minutes de Metz-Nantes (0-0), affiche comptant pour la 26e journée de Ligue 1, les Canaris tentent le tout pour le tout afin de prendre l'avantage face à Metz dans les derniers instants. Alors qu'on joue la 86e minute, Marcus Coco veut prendre de vitesse Vincent Pajot sur le côté droit, mais ce dernier tacle sévèrement le Nantais par derrière.

Immédiatement exclu par Florent Batta, le milieu de terrain messin ne comprend pas cette décision est doit être sorti du terrain par Benoît Tavenot, l'netraîneur adjoint du club lorrain, sur le banc en raison de la suspension de Frédéric Antonetti.

Marcus Coco est taclé par Pajot lors de Metz-Nantes. © Capture d'écran Prime Video

Marcus Coco est sévèrement taclé par Vincent Pajot. © Capture d'écran Prime Video

Vincent Pajot est exclu face à Nantes. © Capture d'écran Prime Video

Crainte d'une fracture du péroné

Marcus Coco, qui avait remplacé Osman Bukari à la 62e minute, a quitté le stade Saint-Symphorien en béquilles. "On craint une fracture du péroné", a reconnu Yves Bertucci, l'entraîneur adjoint du FC Nantes, qui officiait à la place d'Antoine Kombouaré, resté à Nantes en raison d'un test positif au Covid.

Si le diagnostic s'avère exact, ce serait un coup dur pour l'ancien guingampais, déjà victime d'une rupture des ligaments croisés lors de son premier match avec Nantes, face à Lille, le 19 août 2019. Ce serait une tuile supplémentaire pour les Canaris, décimés par le Covid et privés de Fabio, gravement blessé à la cheville face à Reims et absent quatre à six semaines.