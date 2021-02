Nantes: un projet monté par Mickaël Landreau pour reprendre le club?

Alors que le FC Nantes traverse une grave crise, Mickaël Landreau serait prêt à monter un projet pour reprendre le club dirigé par Waldemar Kita, très critiqué par les supporters canaris.

La vie au FC Nantes est particulièrement mouvementée. 18e de Ligue 1, le club a une nouvelle fois changé d’entraîneur pour essayer de redresser la barre. Exit Raymond Domenech après seulement 46 jours au poste d’entraîneur, place à Antoine Kombouaré pour lancer l'opération maintien. Et à la tête du club? Selon les informations de France Football, Mickaël Landreau essayerait de monter un projet pour reprendre le club.

L’ancien gardiens nantais n’a jamais caché son attachement au club où il a évolué pendant plus de dix ans. "C’est mon club de base, donc on peut rêver. Mais ce n’est pas parce qu’on rêve, qu’on peut acheter", a-t-il réagi lundi sur Canal+. A 41 ans, il assure vouloir actuellement se concentrer sur son rôle de consultant. "Entre pouvoir, vouloir et réussir, il y a tout un monde. Aujourd’hui, le plus important à mes yeux, c’est qu’Antoine Kombouaré puisse travailler sereinement", a-t-il insisté.

De son côté, Franck Kita, le fils de Waldemar et directeur général délégué du club, a affirmé que le FCN n'était pas à vendre. A la tête du club depuis 2007, Waldemar Kita cristallise les critiques des supporters qui dénoncent les mauvais résultats, la mauvaise gestion du club et la valse des entraîneurs. Antoine Kombouaré est le 19e entraîneur nommé par Kita.