Nantes-OM: Harit et Gerson titulaires, Milik sur le banc

Trois jours après une petite victoire obtenue contre Troyes (1-0) dans le huis clos du Vélodrome, l'OM a rendez-vous ce mercredi à la Beaujoire pour y défier le FC Nantes (21h). Remplaçant dimanche, Boubacar Kamara retrouve une place de titulaire.

Rudi Garcia était sur le banc. Patrice Evra portait le brassard de capitaine. Et Clinton Njie était chargé de donner des bons ballons à Valère Germain. C’était il y a un peu plus de quatre ans. Le 12 août 2017, l’OM venait s’imposer à Nantes (1-0) grâce à un but signé Lucas Ocampos. Une autre époque. Depuis, les Marseillais ne sont plus parvenus à l’emporter à la Beaujoire. Tenus en échec la saison dernière (1-1), ils se présentent ce mercredi en terre nantaise (21h) avec l’objectif de décrocher un deuxième succès de suite en championnat, trois jours après avoir dominé l’Estac (1-0) au bout de l’ennui.

Kamara de retour dans le onze

Quatrièmes au classement, avec un match en moins (celui arrêté face à l’OL après quatre minutes), ils devront se méfier des Canaris. Pointés à la dixième place avant cette journée, ils n’ont plus gagné depuis le 23 octobre mais restent sur un nul convaincant à Lille (1-1). "L’idée c’est de faire un grand match, on n’a pas le choix, a prévenu Antoine Kombouaré cette semaine. Si on veut espérer faire un bon résultat contre Marseille, il faudra être prêt à faire une grande performance, sur la durée." Privé de Fabio et Pedro Chirivella, suspendus, mais aussi de Sébastien Corchia, blessé, il a choisi de reconduire le jeune Quentin Merlin (19 ans), milieu de formation, au poste de latéral gauche.

Côté marseillais, seul Cengiz Ünder est forfait. Laissé sur le banc dimanche, Boubacar Kamara retrouve une place de titulaire dans l’entrejeu. En manque de réalisme lors de ses dernières sorties en Ligue 1, Arkadiusz Milik est renvoyé sur le banc. C'est Dimitri Payet qui devrait évoluer dans un rôle de faux numéro neuf. Avec Gerson, Amine Harit et Konrad de la Fuente en soutien du Réunionnais.

La composition du FC Nantes : Lafont - Appiah, Castelletto, Pallois, Merlin - Girotto, Moutoussamy, Cyprien - Blas, Kolo Muani, Simon

Les remplaçants nantais : Descamps, M'Bemba, Sylla, Traoré, Manvelyan, Bukari, Coco, Coulibaly, Geubbels

La composition de l'OM : Lopez - Saliba, Alvaro, Peres - Rongier, Kamara, Guendouzi - Harit, Gerson, De la Fuente - Payet

Les remplaçants marseillais : Mandanda, Balerdi, Amavi, Lirola, Caleta-Car, Gueye, Targhalline, Milik, Luis Henrique