Nantes-PSG; Vitinha sort sur blessure à trois jours du choc face à la Juve en Ligue des champions

Victime d'une semelle de Fabio, le Portugais Vitinha est sorti sur blessure en première période de Nantes-PSG, ce samedi, en Ligue 1. Paris affronte la Juventus mardi (21h) en Ligue des champions.

Inquiétude pour Vitinha, à trois jours du match de Ligue des champions face à la Juventus, au Parc des Princes. Le milieu de terrain portugais a quitté le terrain prématurément samedi, à la Beaujoire. Vitinha a pris les crampons de Fabio à hauteur de son genou gauche, un geste pour lequel le Brésilien a été exclu (33e).

S’il s’était relevé après quelques instants à terre passés avec le staff médical, et semblait vouloir reprendre le jeu, Vitinha s’est rassis sur la pelouse, se touchant le genou droit. Raccompagné au bord du terrain, Vitinha a fini par renoncer après s’être testé. Préoccupant, forcément. D’autant plus qu’il a immédiatement pris la direction du vestiaire.

Qui pour le suppléer, si besoin?

Dans le couloir, le milieu de terrain portugais a semblé mimer une mauvaise réception au sol, qui expliquerait sa blessure. Reste à en connaître la gravité. Hormis le match de Monaco, pour lequel il était suspendu, Vitinha a débuté tous les matches du PSG cette saison, y compris le Trophée des champions. C’est donc un titulaire en puissance qui pourrait manquer au PSG dans trois jours, en C1. S’il devait manquer au PSG en Coupe d’Europe, son remplaçant se nomme Renato Sanches.

Le Portugais était titulaire à Louis II et postule naturellement pour une place aux côtés de Verratti, même s’il n’a pas encore eu l’occasion de s’illustrer véritablement.L’entraîneur du PSG Christophe Galtier n’a pas franchement l’embarras du choix. Fabian Ruiz n’a pas encore porté le maillot du club, et Danilo Pereira ne correspond pas au profil idoine à ce poste dans l’animation du 3-4-1-2. Quant à Carlos Soler et Pablo Sarabia, ils évoluent un cran plus haut sur le terrain.