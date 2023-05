Nantes: "S’ils se tapent dessus, ce n’est pas un souci", Kombouaré veut voir du caractère chez ses joueurs

Sèchement battu en finale de la Coupe de France, le FC Nantes va jouer sa survie en Ligue 1 dans les prochaines semaines. À deux jours d’un déplacement crucial à Brest en match en retard de la 33e journée, Antoine Kombouaré a regretté un vestiaire qui ne se "chauffe pas assez".

Le retour à la réalité est brutal. Après avoir vu ses rêves de doublé en Coupe de France s’envoler lors d’une finale à sens unique samedi soir face à Toulouse (5-1), le FC Nantes doit désormais se reconcentrer sur la Ligue 1, où un nouveau challenge l’attend: réussir son sprint final pour se maintenir dans l’élite.

Présent en conférence de presse ce lundi à deux jours du déplacement à Brest en match en retard de la 33e journée de Ligue 1 (21h), Antoine Kombouaré a indiqué que le caractère serait la clef d’une dernière ligne droite réussie.

"Je préférerais que, parfois, ça chauffe un peu"

"Aujourd'hui, ça y est, ils ont compris. Ils savent que c’est ensemble qu’on va aller gagner les matchs, a indiqué le coach nantais ce lundi. Même s’ils se tapent dessus, ce n’est pas un souci. Si vous me demandez, je préférerais que, parfois, ça chauffe un peu. Au moins, les choses sortent. Les gens qui sont calmes et qui ne disent rien… je suis moins fan."

"Est-ce que ça se chauffe un peu ? Non, pas assez. Mais c’est comme ça, a poursuivi Kombouaré. Je connais ce groupe, je vis avec lui depuis deux ans et demi. C’est pour ça que j’ai aimé que des joueurs s’expriment à la mi-temps (contre Toulouse, ndlr). C’est eux qui sont sur le terrain ! Nous, on les aide, on les accompagne. Je dis toujours 'les victoires, ce sont les joueurs. Les défaites, c’est pour moi !' (...) Dans la période où on se trouve, il y a une prise de conscience. Il ne faut pas sortir les grands mots. Allez les voir dans un vestiaire, vous allez voir s’ils sont gentils. Ils ne sont pas gentils, hein !", a tenu à rassurer le technicien nantais.

Alors qu’ils sont en concurrence avec Auxerre (14e, 33 pts), Strasbourg (15e, 32 pts) et Brest (17e, 32 pts), les Canaris, actuellement 16es, peuvent se faire dépasser par Brest et devenir 17es et premiers relégables en cas de défaite sur la pelouse des Bretons mercredi soir. Les Nantais (32 points) auront ensuite rendez-vous avec Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Lille puis Angers dans cette dernière ligne droite.