Nice-ASSE: "L'état d'esprit est remarquable", salue Dupraz

Actuellement barragiste, Saint-Étienne se déplace à Nice mercredi (19 heures) et espère réaliser une bonne opération dans l'optique du maintien. Malgré l'enjeu, Pascal Dupraz souligne le bon état d'esprit de son groupe.

Les voyants sont presques au vert pour les Stéphanois. Alors que l'ASSE se déplace à Nice mercredi (19 heures) pour disputer son match en retard de la 36e journée, Pascal Dupraz a longuement insisté sur l'état d'esprit "remarquable" de son groupe dans un moment charnière de la saison. "Les attitudes sur le terrain laissent à penser qu'ils vont tout donner sur ce sprint pour sauver l'ASSE en L1. Il n'y a pas de hasard dans le foot. Plutôt que de stigmatiser ce qui manque. Il y a 9 points en jeu pour nous et 6 pour les autres. C'est un match capital pour nous. On transforme une contrainte en opportunité. J'ai hâte de vivre les quinze jours à venir. Je suis enthousiaste à l'idée de défendre nos couleurs", a souligné Pascal Dupraz, tout en ajoutant que les Verts ne se maintiendront pas "à 31 points."

Sainté pas encore condamné

Malgré de nombreux éléments contraires, à commencer par les blessures, le coach stéphanois garde confiance en ses hommes. "L'important c'est de ne pas fuir ses responsabilités. Il faut aussi développer certaines croyances. Les joueurs répondent suffisamment à mes attentes pour être encore à la lutte à trois journées de la fin. Les joueurs de l'ASSE et l'encadrement de l'ASSE sont responsables. Depuis que le foot existe, il y a un premier et un vingtième. Nous avons l'intention de laisser le club en Ligue 1 et nous sommes toujours en phase avec cet objectif."

L'entraîneur des Verts regrette en revanche la suspension de Wahbi Khazri, l'un des hommes clés cette saison. "J'ai beaucoup de chance d'entraîner l'ASSE, mais je n'ai pas eu beaucoup de chance d'avoir Wahbi en pleine possession de ses moyens. Et, comme par enchantement, Wahbi vole sur la pelouse en ce moment. Je me languis de voir sa meilleure version."

18e avec 31 points, Saint-Étienne compte trois unités de retard sur Lorient (17e) et cinq sur Clermont (16e). En cas de succès face aux Aiglons, les Verts condamneront définitivement Bordeaux et prendront de l'air sur Metz (19e, 28 pts) avant les deux dernières journées, où l'ASSE recevra Reims avant d'aller à Nantes.