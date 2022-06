Nice: comment Bodmer a aidé à faire venir Balotelli et Ben Arfa à l’OGCN

Invité de l’After Foot, en délocalisation ce mercredi soir à Nice, Yoan Cardinale a révélé comment Mathieu Bodmer, alors joueur des Aiglons, avait contribué à faire signer Hatem Ben Arfa et Mario Balotelli à l’OGCN.

Nouveau directeur sportif du Havre, Mathieu Bodmer s’est en réalité entraîné à cette fonction durant ses années niçoises. Membre de l’OGCN entre 2013 et 2017, l’ancien joueur du PSG et de l’OL a contribué à deux des plus belles réussites des Aiglons sur le mercato de ces dernières années. Invité de l’After Foot en délocalisation à Nice ce mercredi, Yoan Cardinale a révélé le rôle actif de Bodmer dans les signatures d’Hatem Ben Arfa en 2015 puis de Mario Balotelli en 2016.

En commençant par les coulisses de la venue du fantasque italien : "Je suis en train de jouer au poker avec Mathieu Bodmer et des amis que l’on a en commun. On est à la table et Mathieu reçoit un appel d’un numéro anglais. Il regarde son téléphone et dit ‘Je ne connais pas’, et il pose son téléphone. Et là, il reçoit un message de ce même numéro qui lui dit ‘Tu ne me réponds pas ?’ Il voit que c’est Mamadou Sakho qui lui dit ‘Rappelle-moi, c’est important.’

C’est Balotelli au téléphone qui lui dit ‘Ecoute Mathieu, dans le club (à Nice) je ne connais que toi. Qu’est-ce que tu me conseilles ? Est-ce que c’est bien ou est-ce que c’est pas bien ? C’est un peu Mathieu Bodmer qui a fait Balotelli à Nice. »

"Viens avec nous, tu pourras te relancer"

Formé chez les Aiglons et aujourd’hui sans club depuis la fin de son contrat avec l’OGCN à l’été 2021, Yoan Cardinale a continué à remonter le fil de ses souvenirs azuréens pour revenir sur le premier gros coup de Bodmer l’officieux directeur sportif avec Hatem Ben Arfa à l’hiver 2015.

"L’année d’avant, c’est Mathieu qui fait Ben Arfa, confie le gardien de but. Il était tracé pour ce métier (de directeur sportif). C’est Mathieu qui fait le liant entre Rivère et Ben Arfa. Mathieu dit à Hatem ‘Viens avec nous, tu pourras te relancer.’ Il vient un mois chez nous mais ne peut pas signer car il avait signé avec trois clubs différents. (En janvier 2015, Ben Arfa avait été interdit par la Fifa et la LFP de jouer jusqu’à la fin de la saison avec l’OGCN car il avait déjà évolué dans deux clubs, Newcastle et Hull City, la même saison).

Il a signé l’été d’après, c’est Mathieu qui a fait le liant. Et après avec Balotelli, c’est lui qui est allé voir le président (Rivère) qui lui a dit ‘Ecoutez préz' il y a Balotelli qui est très intéressé pour venir, est-ce que vous le voulez ?" Une carrière de directeur sportif débutée bien plus tôt que cet été finalement pour Mathieu Bodmer, nommé dans cette fonction par la nouvelle direction du Havre.