Nice: Galtier-Fournier, retour sur une relation conflictuelle qui a viré à la détestation

Le contenu de la lettre de Julien Fournier révélé dans l’After mardi soir confirme que la relation entre Christophe Galtier et l’ancien directeur du football de l'OGC Nice confine à la haine. Les derniers mois avaient déjà laissé pas mal d'indices en ce sens.

Comment deux hommes que l’on pensait proches dans la vie "parce qu’on se connaît depuis longtemps", relativisait déjà Julien Fournier auprès de l'Équipe, ont-ils pu en arriver à se détester à ce point? A quel moment l’idylle a-t-elle explosé, basculant dans la conflictualité entre Fournier et Christophe Galtier à l'OGC Nice?

"Très honnêtement, si j’explique les vraies raisons pour lesquelles on s’est disputés, parce que c’est vraiment le mot, Christophe (ndlr, Galtier) n’entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe", expliquait Julien Fournier sur RMC fin septembre, avant la venue de Nice à Paris en Ligue 1.

La petite bombe lâchée dans l’After par l’ancien directeur du football de l’OGC Nice a fait son petit effet. Mais l’affaire n’avait jusqu’alors pas connu de suites, Christophe Galtier ayant refusé d’alimenter la polémique, se contentant de souligner qu’il n’était pas surpris "connaissant le personnage" de la sortie de Julien Fournier.

La lune de miel tourne court

Entre les deux hommes, le lien s’est rapidement distendu à Nice sur le plan professionnel, l’un et l’autre ne parvenant pas à s’accorder sur la direction à emprunter dans la construction de l’équipe. "Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison, chaotiques", confirmera Julien Fournier à l’After un an plus tard. Les premières dissensions apparaissent à l’occasion du mercato estival et resurgissent lors de la fenêtre hivernale du marché des transferts. Christophe Galtier estime que son vestiaire n’est pas assez pourvu de joueurs d’expérience.

Les reproches fusent, la rupture est consommée. Mais le fossé se creuse à l’occasion du ramadan, une période source de tensions dans les clubs de Ligue 1. Ce que l’entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré a obtenu de la plupart de ses joueurs cette année, à savoir la rupture du jeûne les jours de match, certains éléments de l’OGC Nice ne l’auraient pas accepté venant de Christophe Galtier, croit savoir le quotidien L’Equipe.

Ce dont Galtier s’est défendu à l’issue du match aller contre Nice: "Ces allusions sur des problèmes de ramadan qui basculent sur autre chose c’est très dur à encaisser. Je sais tout ce que je peux faire en termes de discussions avec les joueurs quand arrive cette période-là, sur le jeûne. Automatiquement j’échange avec mes joueurs, je partage avec eux, mais je n’ai jamais, jamais rien imposé." Il n’empêche, la façon dont l’actuel entraîneur du PSG appréhende cette période, heurte une partie de son vestiaire à l’époque, et par la même occasion le directeur du football Julien Fournier, qui en conservera un ressentiment tenace.

La lettre incendiaire

"On ne connaît jamais une personne tant qu’on n’a pas travaillé avec", tacle le dirigeant, qui manie l’art du double discours en public en juin 2022, alors que s’organise le départ de Christophe Galtier au PSG. D’un côté, Fournier reproche à Galtier de "fuir une forme de réalité" et dresse un bilan peu flatteur de la saison pour son entraîneur: "Cette équipe, telle qu'elle est constituée, aurait pu avoir de meilleurs résultats. Avec plus d'allant offensif, parfois plus de courage. Je pense qu’il aurait pu être lui aussi plus performant", estime-il auprès de nos confrères de l’Equipe. De l’autre, il se sent capable de continuer à travailler aux côtés de Christophe Galtier: "Bien sûr."

La réalité est tout autre et la rupture totale, comme en témoignent les graves accusations de Julien Fournier formulées dans un mail à la direction d’Ineos, propriétaire de l’OGC Nice, à l’encontre de Christophe Galtier. L’actuel coach du PSG aurait notamment affirmé à son directeur sportif que le Gym "ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe".

Le contenu de la missive en question est édifiant. Galtier aurait regretté auprès de Julien Fournier la sociologie de son vestiaire, avec des profils qui ne collent pas à l’identité de la ville de Nice. "Il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau", s’indigne Julien Fournier.

Le contenu de cette lettre, qui est longtemps restée secrète, avait fuité dans la presse, qui faisait état de conversations privées de cette teneur, après le passage de Julien Fournier sur RMC. Qui ment? Qui dit vrai? Christophe Galtier aura certainement l’occasion de dire sa vérité dans les heures ou les jours qui viennent. Mais que ses allégations soient réelles ou que les faits aient été exagérés dans le but de nuire à Christophe Galtier, l’affaire est grave.