Nice: Lemina démine la polémique Galtier-Fournier

Présent en conférence de presse ce jeudi avant le match face au PSG samedi en Ligue 1 (21h), le milieu niçois Mario Lemina est revenu sur la polémique entre Christophe Galtier et Julien Fournier.

Ne comptez pas sur Mario Lemina pour jeter de l’huile sur le feu. Présent en conférence de presse ce jeudi, à deux jours du déplacement de l’OGC Nice au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain, Mario Lemina s’est exprimé sur la récente passe d’armes entre Christophe Galtier et Julien Fournier. Mercredi soir, dans l’After Foot, sur RMC, le second avait accusé le premier de "choses graves" et "indirectement liées au football" au moment d’évoquer les tensions entre les deux hommes la saison passée.

Lemina: "On était au courant de rien"

"On était au courant de rien jusqu'à ce que l'on voit les choses comme tout le monde, dans les journaux ou sur les réseaux, a confié le milieu de terrain niçois face à la presse. Ce que je retiens, c’est que c’est un coach qui a de très bonnes idées. Quand tu passes de Nice au PSG, c’est que tu as fait du très bon travail. On est passé d’une très bonne période à une période un peu plus difficile. Il y a eu ce qu’il devait y avoir dans un groupe normal. Il y a eu des mécontentements comme dans tous les groupes. À part ça, il n’y a pas eu d'animosité qui permette qu’on en parle comme ça."

"Ce sont des choses qui me touchent au plus profond. On avait des positions très éloignées, avait expliqué Fournier dans l’After Foot. On a donc fait la saison et on a été, lui et moi, les plus professionnels possibles pour limiter l'impact négatif que ça aurait pu avoir sur l'équipe. Puis il y a eu la séparation", avait-il poursuivi sur RMC, tout en assurant que Galtier "n’entrera plus dans un vestiaire" si cela se sait.

"Je ne suis pas surpris de la manière dont il s’est exprimé, a répondu Galtier ce jeudi en conférence de presse. Je ne veux pas me fatiguer à débattre sur tout ce qui se dit. La fonction fait qu’on crée automatiquement un débat l’un après l’autre. Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage. Voilà, c’est tout ce que j’ai à vous dire."