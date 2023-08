Nice-Lille: pour la rentrée de la Ligue 1, Diakité arrache le nul dans le temps additionnel

Le match d'ouverture de la 1ère journée de Ligue 1 2023-2024 a donné lieu à un résultat nul entre Nice et Lille (1-1). Gaëtan Laborde avait d'abord lancé le Gym, rejoint dans le temps additionnel sur un but de Bafodé Diakité.

La Ligue 1 est lancée. Le match d'ouverture de la saison a accouché d'un résultat nul assez logique entre Nice et Lille, malgré une seconde période pauvre des deux côtés (1-1). Laborde et Diakité sont les deux premiers buteurs du championnat.

Un gros quart d'heure de jeu. Voilà ce qu'il aura fallu attendre pour voir le premier but de cette saison 2023-2024 en Ligue 1. Après un début de match prometteur, Nice et Laborde sont récompensés. Thuram, toujours au Gym malgré quelques courtisans en Europe, récupère le ballon dans les pieds de Cabella au milieu de terrain. Il sert Moffi en pibot, qui lance l'ancien Rennais dans la profondeur sur la droite. Lequel va défier et tromper Chevalier d'un subtil ballon piqué (18e).

Bulka retarde l'échéance

Devant les 29.436 spectateurs de l'Allianz Riviera - un record d'affluence local pour un match d'ouverture - les Aiglons croient s'offrir le break dans la foulée mais Thuram est signalé en position de hors-jeu (20e). Dominateur dans le jeu à défaut de l'être sur le plan statistique (six tirs de chaque côté à la pause) ou au tableau d'affichage, le LOSC réagit par David de loin (22e) mais surtout Cabella, parfaitement servi par la recrue Haraldsson (41e), qui tombent sur un Bulka en grande forme et préféré à Schmeichel dans le but azuréen pour cette saison.



En laissant volontiers le ballon à son adversaire et sans profiter pleinement des opportunités de contre, Nice mène logiquement à la pause d'une rencontre assez engagée (quatre cartons jaunes en première période). Les visiteurs auront de nouvelles opportunités dans le second acte face à un bloc compact, mais Bard réalise un excellent retour sur un contre (66e) et David bute encore sur Bulka, en angle fermé (69e).

La durée du temps additionnel, le tournant du match?

Voyant ses troupes pas encore au point physiquement, Farioli n'hésite pas à faire quatre changements avant l'heure de jeu, sortant notamment Thuram et Laborde. Sans amener de menace sur le but de Chevalier, les Aiglons tiennent leur avantage au coeur une seconde période ronronnante, qui vient prouver qu'il ne s'agit que d'une première mise en jambes du championnat de France.

Mais les six minutes de temps additionnel généreusement accordées dans le cadre des nouvelles règles sur la gestion du temps de jeu effectif changent sans doute la doute. Sur un coup franc frappé côté gauche, Angel Gomes dépose le ballon sur la tête de Diakité, qui laisse Schmeichel sans voix et arrache un point (90e+4). Tout en rassurant un peu Lille, à moins de deux semaines de son barrage aller de Ligue Europa Conférence.