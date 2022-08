Nice-OM: arrêté préfectoral mal interprété, l'histoire d'une famille refoulée au stade pour des maillots

L'histoire a beaucoup circulé sur la toile avant et pendant la rencontre Nice-OM (0-3). Deux jeunes enfants, accompagnés par leurs parents, ont été, dans un premier temps, refoulés à l'entrée du stade en raison des maillots que portaient les petits, lesquels n'entraient pourtant pas dans le cadre de l'arrêté préfectoral qui frappait cette rencontre. Ils ont finalement pu assister au match après l'achat de t-shirts neutres.

Bechir ne s’attendait pas à un tel retentissement, lorsque l’idée lui est venue de partager ses déboires à sa modeste communauté sur les réseaux sociaux. La photo de son petit garçon isolé à l’entrée du stade, refoulé au niveau des barrières parce qu’il portait un maillot autre que celui de l’OGC Nice, en l'occurence de Manchester United, a provoqué un sentiment de honte sur la toile, partagé par une majorité de supporters et d’amoureux du ballon rond. A l’origine de cette histoire, une méprise qui aura conduit à cet imbroglio.

Vendredi, en marge de la rencontre face à l’OM (0-3), à l’Allianz Riviera, les autorités ont publié un arrêté préfectoral précisant que "le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporters du club de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel est interdit entre les communes des Bouches-du-Rhône et la commune de Nice, dimanche 28 août de 0h00 à minuit".

Si la consigne a bien été transmise au club hôte, à savoir le Gym, une partie du message initial s’est vraisemblablement perdue dans la nature, quand les ordres ont été donnés aux responsables de l’accueil du public. Arrivés en tout début d’après-midi, sur les coups de 13h le couple et ses deux enfants, âgés de cinq et sept ans, ont été surpris à l’énonciation du motif invoqué pour leur refuser le passage.

L'OGC Nice regrette profondément cette situation

"Je pensais qu'ils rigolaient, nous confie Bechir, qui demeure, encore ce soir, surpris par le ridicule de la situation. Je leur demande si c’est une blague, on me répond: 'Non, ce sont les ordres. Aucun autre maillot de l’OGC Nice ne rentre dans le stade.'" Face à l’inflexibilité de ses interlocuteurs, la petite famille se voit dans l’obligation d’improviser, et d’acheter deux tenues neutres, des t-shirts blancs, pour les enfants, lesquels s’étaient donc rendus au stade avec des maillots de foot.

L’un portait celui de Cristiano Ronaldo, version Manchester United, l’autre celui d’un club tunisien. "En attendant que ma femme aille acheter les tenues avec le grand, j’ai pris le petit en photo. C’est la photo qui circule sur twitter. Et de là, je surveillais les passages. Ils ont refusé l’entrée à quelqu’un qui portait le maillot du Real, à une autre personne qui portait celui de l’Algérie, mais également à un gars qui avait le maillot d’un club amateur, mais pas de la région. Il a dû prévenir ses collègues !"

La petite famille de Nice, dont le papa est supporter de l’OM, finit par pénétrer dans l’enceinte pour assister au match avec leurs nouvelles tenues. Quelle ne fut pas sa surprise alors, quand elle a constaté que de nombreuses personnes étaient parvenues à entrer sans problème avec des maillots de football, autres que ceux de l'OGCN. Visiblement, les consignes n’étaient pas les mêmes partout… Un scénario qui confirme la thèse de l’accident. Un petit groupe de stadiers aurait ainsi très mal interprété l’arrêté préfectoral interdisant l’accès aux maillots marseillais.

D’ailleurs, Bechir insiste sur ce point: "Je ne veux pas causer du tort à l’OGC Nice." Ce dernier ne réclame ainsi aucun dédommagement, ni geste en sa faveur. Le club niçois regrette toutefois profondément cette situation et a d’ores et déjà pris contact avec la famille pour s’excuser et mieux comprendre la situation. Bechir a même remercié les dirigeants niçois qui l'ont contacté dès connaissance du problème rencontré. Selon nos informations, l'OGCN va enquêter en interne puisqu’il n’y avait aucune consigne d’interdire les maillots d’autres clubs. Des tuniques d'autres clubs ont ainsi été aperçues en tribunes.