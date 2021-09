Nice-OM: "l’effet Sampaoli" du dernier quart d'heure se vérifie en chiffres, la patte Galtier aussi

L’OM va demander la victoire sur tapis vert de son match à Nice en argumentant sur les fins de match canon de l’ère Sampaoli, ce mercredi face à la commission de discipline de la LFP.

Les trois points sur tapis vert et rien d’autre. L’OM se présente face à la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) ce mercredi (18h) en attendant une sanction sportive en sa faveur après l’arrêt du match à Nice à la 75e minute après des échauffourées entre supporters et joueurs. Marseille était mené 1-0 au moment où Dimitri Payet a reçu dans le dos l’un des nombreux projectiles lancés depuis le début du match par les supporters niçois. Le joueur a relancé la bouteille, provoquant un attroupement et un vif moment de tension.

Les statistiques de l'OM dans le dernier quart d'heure © RMC Sport

Inquiets pour leur sécurité, les Marseillais ont décidé de ne pas reprendre le match alors que le préfet avait ordonné à l’arbitre de le faire. Depuis, le club phocéen estime mérité la victoire sur tapis vert. Pour cela, ils ont constitué un dossier dans lequel ils mettent notamment en évidence "l’effet Sampaoli".

Celui-ci résume la forte propension des Marseillais à marquer dans le dernier quart d’heure depuis la nomination de l’entraineur argentin sur le banc marseillais en mars dernier. Les chiffres le prouvent, les coéquipiers de Steve Mandanda ont marqué 39% de leurs buts dans les 15 dernières minutes lors des 14 matchs de L1 de Sampaoli. Soit la période la plus prolifique des Marseillais.

Les équipes de Galtier très solides dans le dernier quart d'heure

Des statistiques supérieures à celles des autres équipes de haut de tableau comme Rennes (31%) Monaco (30%), Lyon (26%), Lille (23%) ou le PSG (22%). Nice n’a, pour sa part, marqué que 13% de ses buts dans cette période (13%). Mais le Gym pourrait présenter un autre argument pour contrer celui de l’OM. Depuis le 10 mars, les équipes de Christophe Galtier (Lille, puis Nice) n’ont concédé qu’un but dans le dernier quart d’heure (sur huit encaissés). Les Aiglons pourront avancer leur solidité défensive. Et défendre eux aussi les trois points.