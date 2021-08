Nice-OM: Marseille est prêt à rejouer le match sur terrain neutre

Invité de BFMTV ce lundi, Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l'OM, s'est déclaré ouvert à la possibilité que la rencontre face à l'OGC Nice soit rejouée, et possiblement sur terrain neutre. Le dirigeant phocéen a assuré aussi que Pablo Longoria s'était montré respectueux vis-à-vis de la femme de Jean-Pierre Rivère, le président niçois.

L'OGC Nice et l'OM sont dans l'attente du verdict de la commission de discipline de la LFP, qui se réunira mercredi soir, après les incidents survenus lors de la rencontre de la 3e journée de Ligue 1 entre les deux clubs. Après un jet de bouteille sur Dimitri Payet, les choses se sont envenimées à l'Allianz Riviera, avec des supporters niçois qui ont envahi la pelouse.

Si le score en reste pour l'instant à 1-0 pour l'OGC Nice, le résultat ne semble pas définitif et les possibilités de la LFP sont encore multiples. "S'il faut rejouer ce match, en terrain neutre par exemple, puisque j'ai lu que c'était l'une des hypothèses qui est avancée, bien sûr que l'OM s'y pliera, a annoncé sur BFMTV Jacques Cardoze, le directeur de la communication du club phocéen. Nous, dès le début, on a fait remarquer en tribune présidentielle qu'il y avait des jets de bouteille. C'était inacceptable et on en a dénombré au moins une cinquantaine."

Le préfet des Alpes-Maritimes a déjà indiqué que la Tribune Populaire de l'Allianz Riviera, qui abrite les ultras, sera fermée pour quatre rencontres au minimum. En attendant d'éventuelles sanctions de la commission de discipline de la LFP.

"Pablo Longoria est quelqu'un de respectueux"

Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, est revenu sur ces incidents, ce lundi sur RMC, en assurant qu'il avait eu une altercation en tribune présidentielle avec Pablo Longoria, le président de l'OM. Le dirigeant niçois a notamment reproché l'attitude de son homologue vis-à-vis de sa femme.

"A la 75e minute, les discussions sont devenues plus vives, témoigne Cardoze. A ce moment-là, l'épouse du président de Rivère a agrippé mon président Pablo Longoria par le bras. C'est insensé, Pablo est quelqu'un de respectueux et d'élégant. Jamais il n'a eu un mot déplacé à l'intention de quiconque. Vous pouvez demander à José Cobos, adjoint à la maire de Nice et ancien joueur, qui était là et qui était témoin. Il a fait en sorte que chacun ait pu retrouver le calme. Ce n'est pas digne. Ce qu'il s'est passé est incroyable. A aucun moment, Pablo Longoria n'a eu des mots déplacés à l'égard de quiconque".