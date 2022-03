Nice-PSG: Neymar-Gouiri, Todibo-Dante.... ça a chauffé à la fin du match

Après la victoire de l'OGC Nice samedi face au PSG (1-0), le ton est monté entre Amine Gouiri et Neymar. Plus surprenant, Dante et Jean-Clair Todibo ont aussi eu un accrochage.

Scènes de tension samedi soir à l'Allianz Riviera après la victoire de Nice face au PSG (1-0) pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Au coup de sifflet final, Neymar n'a visiblement pas apprécié l'attitude d'Amine Gouiri et lui a fait savoir à sa façon en le poussant près de la ligne de touche. Des mots ont été échangés et les deux joueurs ont eu une explication, avant d'être très rapidement séparés par l'arbitre assistant.

>> Ligue 1: revivez Nice-PSG (1-0)

Gouiri-Neymar © Capture d'écran Canal+

Grosse explication entre Dante et Todibo

Plusieurs Niçois et Parisiens sont alors arrivés pour mettre leur grain de sel ou au contraire tenter de calmer la situation. Dante a notamment cherché à mettre un terme à ce début d'embrouille générale. Ce qui n’a pas plu à son compère de la défense centrale Jean-Clair Todibo ? L’ancien Toulousain et le capitaine des Aiglons ont haussé le ton, avec même quelques insultes prononcées par Todibo. Dante n'aurait pas apprécié que Todibo s'en prenne à Neymar de la sorte.

Gouiri-Neymar © Capture d'écran Canal+

Neymar, lui, s'est calmé en quelques secondes. Il a échangé son maillot avec Flavius Daniliuc, qui aura très bien défendu face à lui, avant de féliciter Christophe Galtier, le buteur Andy Delort, et Marcin Bulka, prêté cette saison par le PSG à Nice. L'attaquant brésilien a ensuite rejoint les vestiaires alors que les Niçois sont restés plus longtemps sur la pelouse pour s'expliquer.

Nice-PSG © Capture d'écran Canal+

Todibo est apparu extrêmement remonté. Certains de ses coéquipiers, comme Delort et Guessand, ont même dû lui dire de faire attention à son langage devant les caméras. De quoi un tout petit peu gâcher la fête même si les Niçois ont ensuite pris le temps d'aller fêter leur victoire devant leurs supporters.

Nice-PSG © Capture d'écran Canal+

Invaincus cette saison en trois matchs face au PSG, les coéquipiers de Mario Lemina ont repris provisoirement la deuxième place de la Ligue 1 en attendant le match entre l'OM et l'AS Monaco ce dimanche (20h45). "Je pense qu'on a eu plus de courage dans les sorties de balle, plus d'allant offensif aussi, même si on a eu un peu de maladresse technique. En deuxième période on a été trop bas alors qu'avec l'absence de Kylian Mbappé, je voulais un bloc plus haut. C'est une belle victoire du groupe, entre ceux qui ont démarré et ceux qui ont fini de belle manière", a analysé Christophe Galtier après la rencontre en conférence de presse.

Nice-PSG © Capture d'écran Canal+

De son côté, le PSG a déjà le regard tourné vers mercredi et son huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (sur RMC Sport).