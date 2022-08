Nice-Strasbourg: pas de vainqueur dans ce duel d'ambitieux

Dans ce duel d'ambitieux, Nice et Strasbourg n'ont pas réussi à se départager à l'Allianz Riviera (1-1). Les deux équipes sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison.

Nice et Strasbourg n'ont toujours pas lancé leur saison. Pour sa première à l'Allianz Riviera, le Gym a concédé son deuxième match nul de l'exercice 2022-2023 face au Racing ce dimanche (1-1). Pour son baptême du feu en Ligue 1, Kasper Schmeichel a dû s'employer pour maintenir son équipe à flot. L'ancien portier de Leicester s'est montré décisif à deux reprises face à Kevin Gameiro et Alexander Djiku en première période.

Le Gym a finalement concrétisé sur une accélération d'Amine Gouiri, séché dans la surface par Gerzino Nyamsi. Andy Delort a transformé le pénalty, confirmant son sans-faute dans l'exercice sous le maillot niçois (4/4). L'autre recrue des Aiglons, Rares Ilie, s'est lui aussi montré remuant, mais a manqué le cadre des buts de Matz Sels.

Schmeichel décisif

Piqués au vif après un premier acte difficile, les joueurs de Julien Stephan ont accéléré au retour des vestiaires. Si Schmeichel s'est de nouveau interposé devant Habib Diallo, le gardien danois n'a rien pu faire sur l'égalisation strasbourgeoise. Parfaitement servi en profondeur par Adrien Thomasson, Kévin Gameiro a rapidement enchaîné avec un petit piqué pour remettre Strasbourg sur de bons rails.

Malgré quelques alertes en fin de rencontre, les attaquants niçois et strasbourgeois n'ont pas su convertir plusieurs balles de match, laissant le score figé. Une semaine après avoir été tenu en échec par Toulouse, le Gym enchaîne donc un deuxième nul consécutif, tandis que Strasbourg prend son premier point de la saison après avoir perdu contre Monaco lors de la première journée. "Un bon point" pour Thomasson, "malgré quelques regrets". En revanche, Dante ne tient pas le même discours. "C'est un mauvais point, on mène au score. On a des pertes de balles inutiles. Il y a des choses à corriger masi il faut rester positif. Il ne faut pas perdre de temps mais il faut rester lucide dans nos analyses", a conclu le capitaine niçois au micro de Canal+.