Nîmes: le club proche du dépôt de bilan, le propriétaire Rani Assaf se désengage

Comme annoncé par le Midi Libre, Rani Assaf a informé les salariés du Nîmes Olympique de son désengagement du club ce vendredi. Une réunion extraordinaire aura lieu mardi prochain, alors que les Crocos pourraient être rétrogradés en National 3 dans le pire des scénarios.

Après Bordeaux et Saint-Etienne, un autre club de Ligue 1 voit son avenir s’obscurcir. En proie à d’importantes difficultés financières et de gouvernance, le propriétaire du Nîmes olympique, Rani Assaf, a émis ce vendredi devant ses salariés son souhait de se désengager du club, selon le Midi Libre.

Président depuis 2016, actionnaire à 80% depuis 2014, il devrait déposer le bilan lors d’une réunion prévue jeudi lors d’un conseil d’administration extraordinaire, et cherchera un repreneur d’ici au 30 juin.

Car c’est bien de la survie du club qu’il est question désormais. Dix-neuvième de Ligue 1 et relégué depuis le week-end dernier, Nîmes sera purement et simplement liquidé si aucun repreneur ne vient sauver les Crocos, et l’équipe sera alors rétrogradée en National 3. Depuis quelques semaines, Assaf avait annoncé vouloir fermer le centre de formation, qui coûtait trop cher au club, au grand dam de l’Association Nîmes Olympique (la section amateur). 23 jeunes du centre ont déjà été libérés.

Assaf doit combler un déficit de 9 millions d’euros

"C’est question de survie", avait confirmé la semaine passée le propriétaire, qui avait annoncé en avril son départ du groupe Free pour se consacrer aux Crocos, et alors que le club compte un déficit proche des 9 millions d’euros sur l’année écoulée. Un trou que celui-ci doit éponger avant de passer devant la DNCG. Le président, qui a déjà injecté 11 millions, reproche à l’Association de bloquer ses projets et ses envies de réorganisation.

Lui est prêt à combler le déficit si l’Association le laisse agir à sa guise. Mais face à son refus, Rani Assaf a donc mis sa menace à exécution. Soit l’Association cède, soit Assaf part, les prochaines heures seront décisives pour l’avenir des Crocos.