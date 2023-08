OL: après la débâcle contre Montpellier, quel avenir pour Laurent Blanc?

Après la défaite à Strasbourg, l'OL a coulé à domicile contre Montpellier samedi soir (4-1), pour la deuxième journée de Ligue 1. Laurent Blanc est apparu totalement désabusé après la rencontre, laissant entendre qu'il se savait en danger. Entre des joueurs perdus, une tactique qui interroge, des sorties médiatiques remarquées et une guerre ouverte entre Aulas et Textor, l'avenir à court terme est inquiétant. Et celui de Blanc est plus que menacé.

"La solution? Il faut peut-être changer d'entraîneur": la phrase de Laurent Blanc en disait long sur son état d'esprit samedi soir, après la lourde défaite de l'OL pour sa première de la saison à domicile face à Montpellier (4-1). Le coach lyonnais est apparu totalement désabusé au micro de Prime Video après la débâcle de ses joueurs. Il a remis ça en conférence de presse quelques instants plus tard, laissant entendre qu'il ne pouvait pas tirer beaucoup plus d'un effectif limité, sur fond de décision de la DNCG qui bloque le mercato et ne passe pas à Lyon. On est seulement le 20 août et Laurent Blanc semble déjà très menacé dans ses fonctions.

Que s'est-il passé pour que les Lyonnais coulent à ce point, dans leur stade, face à Montpellier samedi? Entre erreurs techniques grossières, agacement - qui a notamment conduit à l'expulsion du seul buteur de l'OL Alexandre Lacazette à la 80e minute - regards perdus, résignation... rien n'allait ou presque. Et dans les chiffres, le constat est le même: malgré 60% de possession, Lyon a deux fois moins tiré que le MHSC (sept tirs contre 14 pour les Héraultais), dans son propre stade. Les joueurs de Blanc ont aussi parcouru 5 kilomètres de moins que leurs adversaires. Disciplinés et efficaces, les Montpelliérains en ont profité pour faire la différence en contre.

De gros problèmes tactiques

Défensivement, le staff lyonnais aura eu peu de satisfactions: un bloc équipe désorganisé, un pressing peu efficace... pour ne pas dire absent par séquences, peu d'intensité: des éléments que Montpellier a su exploiter. Et offensivement, il en a manqué aussi. Car si Lyon a été intéressant par séquences, c'est aussi parce que son adversaire n'a pas pressé outre mesure durant toute la rencontre. Reste que les Lyonnais ont eu du mal à mettre en place des attaques placées, pénalisés par un milieu de terrain pas flamboyant en l'absence de Corentin Tolisso.

S'ajoute également la gestion des coups de pied arrêtés, un problème récurrent chez les Lyonnais et déjà perceptible la saison dernière. Quatre buts ont été encaissés sur coups de pieds arrêtés par Lyon en pré-saison, un à Strasbourg lors de la première journée de Ligue 1... et Adams, signalé hors-jeu, a bien failli en ajouter un avec Montpellier. La gestion des coups de pied arrêtés offensifs a été calamiteuse contre Montpellier, avec les troisième et quatrième buts encaissés respectivement après un coup franc et un corner pour Lyon.

Blanc avait déjà donné des signes en pré-saison

L'avenir de Laurent Blanc est plus qu'en pointillés. Et les rumeurs vont bon train depuis déjà plusieurs semaines. En pleine préparation, l'ancien coach de Bordeaux et du PSG avait déjà semblé ailleurs. "Le plus important c'est d'être au complet je l'espère contre Strasbourg, si d'ici là il y a un entraîneur à Lyon", avait lâché Laurent Blanc. Depuis, l'OL a conclu une préparation avec quatre défaites et une maigre victoire contre une D3 néerlandaise, avant d'enchaîner sur deux revers en deux matchs de championnat. Et c'est déjà la crise.

Il y a déjà plusieurs mois que les tensions enflent à Lyon, autour du passage de témoin entre John Textor, le nouveau propriétaire, et Jean-Michel Aulas, qui a dû laisser son rôle de président du club en fin de saison. Depuis, la guerre est ouverte et très médiatique. Dernier épisode en date: ce tweet sur le compte de Jean-Michel Aulas publié plusieurs heures après la débâcle contre Montpellier: "Il (John Textor) peut envoyer le coach de Botafogo." Ce dimanche, l'ancien président de l'OL a plaidé le piratage de son compte.

Lage apprécié... mais pas une solution immédiate

Beaucoup d'éléments négatifs entourent l'OL et Laurent Blanc, très menacé. Le nom de Bruno Lage, actuel entraîneur de Botafogo - club de la galaxie Textor - revient avec insistance. Le coach portugais est apprécié par le dirigeant de l'OL. Lui aimerait rester au Brésil jusqu'à la fin du championnat en décembre. S'il doit y avoir un changement de coach à Lyon, ce ne devrait pas être lui dans l'immédiat. Laurent Blanc et John Textor devraient échanger la semaine prochaine. Avant la trêve de septembre, Lyon ira à Nice et recevra le PSG.