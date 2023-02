OL: les supporters ont chanté pour Juninho, récemment critiqué par Aulas

Les supporters de l’OL ont entonné leur célèbre chant à la gloire de Juninho, idolâtré quand il était joueur mais récemment critiqué par son ancien président, Jean-Michel Aulas pour son travail de directeur sportif.

La situation ne s’arrange pas à Lyon. Sur le terrain, avec un match nul face à Brest (0-0) mercredi, mais aussi dans les tribunes où les mauvais résultats tendent les supporters. Ces derniers pointent du doigt la direction sportive et ont envoyé un nouveau message clair en entonnant un chant bien connu du Groupama Stadium. Ils ont repris leur célèbre hymne à la gloire de Juninho, légende du club quand il était joueur. Cela s’est moins bien passé lorsqu’il est revenu comme directeur sportif avec un départ conflictuel en décembre 2021.

Les critiques d'Aulas ne passent pas

Et la rancœur est encore tenace chez Jean-Michel Aulas, président lyonnais, qui l'a récemment critiqué pour sa prise de position sur l’intérêt du PSG sur Rayan Cherki. "J'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir dire les choses les yeux dans les yeux, avait-il lancé au milieu d’une longue diatribe. Juninho a été incontestablement un de nos meilleurs joueurs mais il n'a pas fait le travail sur le plan de l'organisation et de la direction sportive, a estimé le patron de l'OL. Quand on sait qu'il avait décidé une fois pour toutes que Rayan ne réussirait pas... Aujourd'hui on l'a remis en selle. Il est à un poste où il peut réussir, Laurent Blanc fait un travail fantastique avec lui pour lui redonner confiance."

Ses propos ont fortement agacé les supporters lyonnais qui ont donc pris le parti de soutenir leur idole avec ce chant. La gronde s’était manifestée plus tôt dans la semaine avec un communiqué du groupe "Lyon 1950" dénonçant la politique sportive du club et les critiques d’Aulas.

"Juninho était loin d’être sans reproches et a quitté le navire de façon peu élégante, indique notamment le texte. Néanmoins, il semble fort commode pour certains de le tenir responsable de tous les maux touchant notre club, qui plus est en se donnant en spectacle par médias interposés pour le grand bonheur de nos ennemis et autre observateurs partisans qui s’en délectent."