OL-Lens: une fronde des supporters "pas évidente à vivre" pour Cheyrou

Pris en grippe par une partie des supporters de l'OL, Bruno Cheyrou leur a répondu avant la victoire face à Lens (2-1) dimanche soir. Le responsable du recrutement est conscient que cette période n'est pas évidente "à vivre".

La victoire de l'OL face à Lens dimanche soir au Groupama Stadium (2-1) a apaisé les têtes lyonnais, mises à rude épreuve ces dernières semaines. Si le regain de forme se fait sentir sur le terrain - Lyon est sur une série de six matchs sans défaite toutes compétitions confondues - en coulisses, ce n'est pas encore le calme plat. Avant le match face aux Sang et Or, une centaine de supporters des Gones se sont rassemblés sur le parvis du Groupama Stadium pour exprimer leur colère et demander, entre autres, la démission de Vincent Ponsot (directeur général) et de Bruno Cheyrou (directeur du recrutement).

Ce dernier a d'ailleurs réagi à leur colère. "Je pense que la fronde est quelque chose de pas forcément évident à vivre. On se rend compte qu’on subit les résultats et c’est évident qu’on devrait être plus haut et que les supporters sont en droit de manifester, a-t-il admis au micro de Prime Video. Tout ce qu'on fait doit porter ses fruits. Il nous faut du temps."

"On a besoin de forces et de compétences"

Le responsable du recrutement a également détaillé les dernières avancées concernant l'organisation sportive, qui permettra au club "d'être plus solide et plus fort". "Le président a parlé d'un conseiller technique, comme il pouvait exister avec Bernard Lacombe ou Gérard Houllier. On sent que Gérard Houllier nous manque énormément, de par son expérience, son recul et sa lucidité par rapport à certains sujets. Ça aidera le président et le club à continuer d'avancer. On a besoin de forces et de compétences pour pouvoir porter le projet de l'OL."

Si le brouillard est encore présent en coulisses, sur le terrain, ça va beaucoup mieux pour les Gones, qui reviennent à six points de la 5e place, occupée par Lille. Les déplacements à Auxerre et Angers lors des deux prochaines journées de championnat doivent permettre aux hommes de Laurent Blanc de continuer à croire à l'Europe. L'OL peut également rêver de gagner un trophée, puisque le quart de finale de Coupe de France face à Grenoble est prévu le 28 février.