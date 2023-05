OL: "Aulas sera toujours très présent dans la gouvernance du foot français", annonce Labrune

Le président de la Ligue de football professionnel Vincent Labrune a réagi ce lundi pour RMC Sport au départ de Jean-Michel Aulas de l'Olympique lyonnais. Pour lui, "une page se tourne", même si "JMA" devrait continuer à exercer des fonctions dans la gouvernance du football tricolore.

Les heures passent et les hommages à Jean-Michel Aulas se succèdent. L'OL a officialisé par le biais d'un communiqué le départ à venir de son président, un tremblement de terre à l'échelle du club mais aussi une belle secousse pour tout le football français, qui perd un véritable personnage ayant participé à construire la réputation du club rhodanien durant 36 ans.

Ancien président de l'OM, désormais à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune a bien connu JMA. Les chocs entre Marseille et Lyon ont même souvent été électriques entre les deux hommes. Mais ce lundi, c'est avant tout une marque de respect qu'a voulu diffuser Labrune, en partageant sa réaction auprès de RMC Sport.

"Précurseur", "visionnaire", "leadership": l'hommage de Labrune à Aulas

"C’est une page de l’histoire de la Ligue 1 qui se tourne, même si Jean-Michel sera par ailleurs toujours très présent dans la gouvernance du football français", explique-t-il tout d'abord avant de poursuivre: "pour résumer son parcours à la tête de l’OL, trois mots me viennent spontanément en tête :



- précurseur, car dès la fin des années 1990, il a immédiatement compris que le football jusqu’alors encore très 'associatif' dans son organisation allait tres vite s’ultra-professionnaliser. C'est sur ces bases qu’il a permis au club de bâtir sa décennie de succès dans les années 2000.



- visionnaire, car à la fin des années 2000 il a théorisé que le football était un sport 'global' et qu’il fallait raisonner 'globalement' pour augmenter ses ressources et être performants en Europe. Cela a conduit à la construction du Groupama Stadium et la mise en place d’un cercle économique vertueux autour de l’OL.



- 'leadership': il a su, mieux que personne en France, inculquer une culture de la gagne, ce qui fait de l’OL encore aujourd’hui un de nos clubs les plus performants dans la conquête des points UEFA. Quand on parle ces dernières semaines de la nécessité de changer les mentalités des clubs français pour être plus performant dans les compétitions européennes, cela ne s’applique pas à Lyon qui pour le coup a cette culture dans son ADN grâce à Jean-Michel."

A noter qu'Aulas va être nommé président d'honneur de l'Olympique Lyonnais, une reconnaissance à la hauteur de son investissement pour un club qu'il avait repris en main le 15 juin 1987, alors qu'il était criblé de dettes et évoluait en deuxième division.