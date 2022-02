OL-Nice: Bosz désamorce la polémique Boateng et tacle la presse

Interrogé sur les raisons de l'absence de Jérôme Boateng, Peter Bosz a tenté de faire croire qu'il n'existe aucun malaise avec son défenseur central allemand, pourtant écarté pour le match de l'OL face à l'OGC Nice (2-0) pour des problèmes comportementaux.

Aurait-on eu tort de trop s’en faire, finalement? "Jérôme Boateng? Pour moi, il n'était pas prêt pour jouer aujourd'hui", a évacué Peter Bosz, alors que son joueur était absent face à Nice. Et même absent tout court puisqu’il n’était même pas en France.

"Ce que je peux dire là-dessus? Pas grand-chose", a déclaré Bosz, peu loquace. Le technicien de l’OL a quand même pris soin de tacler la presse, assurant avoir lu "beaucoup de choses fausses" dans les journaux. Il a été fait état de tensions au sein du vestiaire autour de Jérôme Boateng.

Peter Bosz dément les infos parues dans la presse

Selon nos informations, plusieurs altercations ont eu lieu entre le défenseur central allemand et certains de ses coéquipiers, notamment Damien Da Silva, mais également Bruno Guimaraes, avant que celui-ci s’en aille en janvier. Jérôme Boateng ne convainc pas par ses prestations ni par son comportement, alors que son leadership et son expérience des grands rendez-vous devaient apporter ce supplément d’âme à l’OL. Mais le défenseur n’était tout simplement pas prêt à jouer, selon Bosz: "J'ai parlé de ça avec lui. Et c'est tout." Circulez y'a rien à voir.

Peter Bosz a beau essayer de désamorcer la bombe, il ne fait que retarder la déflagration si la tendance se confirme dans les prochaines semaines. Les performances de Boateng ne l'ayant pas rendu indispensable, ce choix de l’écarter n'a finalement pas perturbé l’OL avec Thiago Mendes en défense centrale où il a été associé au jeune Castelo Lukeba. Avec le succès que l'on sait.