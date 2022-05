OL: Bosz invite Paqueta à "jouer plus simple et à perdre moins de ballons"

Peter Bosz, entraîneur de l’OL, estime que Lucas Paqueta doit entreprendre moins de choses compliquées pour retrouver son efficacité du début de saison. Il loue aussi l’état d’esprit irréprochable du Brésilien.

Mais où est passé le Lucas Paqueta (24 ans) de la première partie de saison? Ce maître à jouer si précieux et décisif (7 buts, 3 passes décisives en 20 matchs) qu'il figure parmi les nommés au titre de meilleur joueur de la saison. Ses prestations sans éclat depuis la fin de l’hiver interrogent même sur sa présence au côté de Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Dimitri Payet et Martin Terrier pour cette récompense individuelle. Peter Bosz, son entraîneur, ne remet pas en cause les mérites de sa star. Mais le technicien estime tout de même que son milieu de terrain pénalise son jeu par une activité trop intense et la volonté de trop bien faire.

"Je préfère qu’il joue plus simple et qu’il perde moins le ballon"

"Quand on joue contre une équipe à quatre derrière comme Marseille, on fait souvent le pressing avec Lucas qui prend alors le rôle d’attaquant, a détaillé l’ancien entraîneur de l’Ajax, ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement à Metz, dimanche (13h, 36e journée fe Ligue 1). Quand on a le ballon, il joue milieu offensif. Il veut toujours travailler pour l'équipe mais parfois il court trop. De temps en temps, il perd des ballons faciles et, comme il a une bonne mentalité, il veut le récupérer tout de suite après. Il travaille beaucoup. Je préfère qu’il joue plus simple et qu’il perde moins le ballon. Comme ça, il court moins et ça lui donnera plus de force pour finir dans les 18 mètres. C’est un bon mec avec une bonne mentalité."

Bosz s’attache donc à faire comprendre à son joueur qu’il gagnerait à épurer son jeu. "Il est Brésilien, il ne veut pas seulement faire des choses bien mais des choses super bien, poursuit-il. Mais parfois, ça suffit de seulement jouer bien, avec des ballons faciles en une ou deux touches. Il est toujours très jeune, il trouvera les meilleures solutions. Les choix qu’il prend doivent parfois être meilleurs que ce qu’il fait."

Paqueta se défend d'avoir baissé de niveau

Un message que Paqueta a peut-être entendu puisqu’il s’est exprimé face aux journalistes quelques instants après son entraîneur. Pour lui, sa baisse de régime est principalement causée par l’opposition. "Je pense qu'aujourd'hui les adversaires et les équipes ont étudié mon jeu et mes caractéristiques, s’est défendu l’ancien joueur de l’AC Milan. Les adversaires me connaissent mieux. Je ne crois pas avoir perdu en niveau, les statistiques sont bonnes au niveau de la possession. Il n'y a pas que la passe décisive mais aussi la passe qui aide à marquer. Sans le ballon je suis performant. Il faut aussi regarder ce que je peux faire sans ballon."