OL: Bosz suspendu un match après son exclusion à Reims

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict ce mercredi, après la 29e journée de Ligue 1. Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL, prend un match de suspension après son expulsion dimanche face à Reims.

Expulsé dimanche dernier face à Reims (0-0), après de multiples contestations, Peter Bosz s'en était pris en conférence de presse à Johan Hamel, l'arbitre de la rencontre. "J’ai dit au monsieur qu’il n’avait pas le niveau Ligue 1 et malheureusement on a vu pourquoi après. Mais ce n’est pas très important. Ce qui m’importe, c’est qu’on n’a pas gagné aujourd’hui", regrettait le technicien néerlandais de l'OL.

La commission de discipline de la LFP a infligé un match ferme de suspension à Peter Bosz, qui ne pourra pas prendre sa place sur le banc le 3 avril prochain, au Groupama Stadium, face à Angers, pour la 30e journée de Ligue 1. "Comportement de M. Peter Bosz, entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Un match de suspension de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement", indique la LFP.

Cinq matchs de suspension pour Ristic

La plus lourde sanction est revenue à Mihailo Ristic, le joueur de Montpellier, expulsé lors de la victoire dimanche face à Bordeaux. Pour son comportement envers l'arbitre de touche, le joueur héraultais a pris cinq matchs de suspension et ne pourra plus rejouer avant le 1er mai prochain. Lui aussi exclu lors de la partie, Nicolas Cozza prend un seul match de suspension.

L'attaquant du LOSC Timothy Weah est lui suspendu pour trois matchs, dont un avec sursis. L'ancien joueur du PSG paie son tacle non-maîtrisé sur Samuel Moutoussamy, face à Nantes, qui lui avait valu un carton rouge. Xeka sera aussi suspendu pour la prochaine journée pour un troisième avertissement dans une période incluant 10 matchs.