OL: Cornet dément les problèmes de comportement après la claque à Angers et le cas Marcelo

Dans une story Instagram, le latéral lyonnais Maxwel Cornet a assuré qu'il n'y avait eu aucun problème de comportement après la lourde défaite face à Angers (3-0), quelques jours après la mise à pied de Marcelo.

Nouveau rebondissement dans la saga OL. Cinq jours après la rouste reçue à Angers (3-0), qui a été suivie par la rétrogradation de Marcelo en National 2, Maxwel Cornet a tenu à mettre les points sur les i.

Dans une story Instagram, l'international ivoirien a rappelé que "le seul problème de comportement" qu'il y a eu à Angers est "[son] carton rouge dont [il] n'est pas fier." "Il n'y a eu ni bagarre, ni insulte entre nous je vous le confirme... Mais nous sommes déterminés à montrer un autre visage. C'est quand l'équipe est moins bien que nous devons sentir que vous êtes là pour nous comme vous l'avez toujours été", a expliqué le défenseur lyonnais.

Le message de Cornet sur Instagram © Capture écran Instagram

Cornet manquera la réception de Clermont

Exclu en deuxième mi-temps, l'ancien Messin est automatiquement suspendu pour la rencontre face à Clermont, prévue ce dimanche (13 heures). Un match auquel ne participera pas non plus Marcelo. La défenseur brésilien, écarté du groupe pour un "comportement inapproprié dans les vestiaires à l'issue du match face à Angers", a notamment affiché un sourire pas vraiment adéquat lors d'un discours de Léo Dubois après le coup de sifflet final. Un comportement qui avait mis Peter Bosz hors de lui, avant que le technicien ne quitte le vestiaire pour informer Juninho et Vincent Ponsot de la situation.

Ce fait d'armes n'est pas le premier depuis l'arrivée de Marcelo à l'OL, en 2017. Le Brésilien avait notamment adressé des doigts d'honneurs aux ultras lors de la rencontre face à Leipzig en Ligue des Champions, alors que certains supporters avaient érigé une banderole "Marcelo dégage", caricaturé en âne. Si le défenseur de 34 ans ne sera pas au Groupama Stadium pour la troisième journée, Damien Da Silva et Jason Denayer devraient faire leur retour dans le groupe. Tout autre résultat qu'une victoire face au promo clermontois plongerait le club rhodanien dans une crise bien plus profonde qu'elle ne l'est déjà.