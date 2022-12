OL: "C'est un grand jour", Aulas se réjouit de la vente du club à Textor

Après l'officialisation du rachat de l'OL ce lundi par l'Américain John Textor, Jean-Michel Aulas a exprimé sa satisfaction de voir l'opération se concrétiser. Celui qui reste à son poste de président mesure "l'attente" autour du projet et indique qu'il y aura des premiers investissements dès le mercato hivernal.

Une nouvelle ère s'annonce à Lyon. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas s'est félicité, lundi, de ce "grand jour" marqué par l'officialisation du rachat de l'Olympique lyonnais par l'Américain John Textor via sa holding Eagle football.

"C'est un grand jour pour l'OL, a dit le dirigeant de 73 ans au cours d'une audioconférence de presse. Nous avons mené à bien cette opération tout à fait exceptionnelle qui a mis un peu plus de temps qu'imaginé au départ. John Textor a su trouver les structures qui vont permettre à l'Olympique lyonnais de se retrouver dans la holding Eagle avec d'autres clubs qui lui appartiennent directement ou indirectement pour essayer de développer une structure ambitieuse dans le monde des clubs européens."

Il a confirmé qu'il resterait comme PDG "pour une période minimum de trois ans" et conserve "un peu moins de 9% du capital d'OL Group". "L'opération est d'envergure. Je conçois qu'il y a une attente. Elle regroupe un certain nombre de clubs et c'est pour cela que cela a imposé un délai plus long que prévu. Des éléments ont été indépendants de la volonté de John Textor, en particulier dans les discussions avec la Premier League pour l'arrivée de Crystal Palace dans l'opération", a précisé Jean-Michel Aulas.

L'OL sera actif lors du mercato hivernal

"Il y a eu aussi un contexte économique mouvant avec la baisse du dollar contre l'euro, monnaie de la transaction, et la hausse des taux due à l'inflation. Mais John a été extrêmement présent du début à la fin. Nous avons collaboré à tous les instants pour trouver les solutions. C'est un passionné qui souhaite s'engager pour que l'OL soit le club phare de cette structure Eagle", a ajouté Aulas.

Par ailleurs, Jean-Michel Aulas, qui sera administrateur indépendant d'Eagle, en guise de consultant, a également confirmé que l'OL serait actif au mercato de janvier pour renforcer l'équipe, seulement 8e de Ligue 1, grâce à l'apport financier de l'augmentation de capital de 86 millions d'euros prévue dans l'accord.

"L'apport est exactement de 107 millions d'euros car dans les négociations menées, les banquiers ont demandé d'assurer une diminution de la dette du stade à hauteur de 50 millions d'euros pour donner une plus grande respiration à OLG, a confirmé Jean-Michel Aulas. Mais nous allons, d'ores et déjà, en fonction des besoins, participer au mercato de janvier avec les nouvelles possibilités (financières) intervenues plus tard que nous l'avions imaginé et intervenues ce lundi."