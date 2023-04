OL: comme Aulas, Blanc se réjouit de son bilan sur la phase retour

Laurent Blanc savoure de voir Lyon présenter le meilleur bilan de points sur la phase retour tout en s’étonnant de l’emballement à ce sujet. Il vise désormais "l’exploit" d’arracher la cinquième place.

Malgré la récente fronde des supporters face à Rennes (3-1), tout ne va pas si mal à Lyon. Jean-Michel Aulas, président du club, l’a récemment rappelé en soulignant le bon bilan de son équipe sur la phase retour. Entre la 20e et la 31e journée, l’OL est l’équipe qui a engrangé le plus de points (25) avec le PSG. La statistique a été rappelée ce vendredi à Laurent Blanc qui s’est amusé de cet emballement soudain.

"Depuis qu’on a sorti ce truc…"

"J’ai l’impression que personne n’y avait pensé et que depuis qu’on a sorti ce truc…, a souri le technicien lyonnais. C’est une très bonne chose, hein! Mais avant, on était dans un espèce de marasme. Mais attention, l’analyse de la saison est la même. Effectivement sur les matchs retours, on prend des points, on est l'équipe qui en prend le plus. Cela prouve qu'il y a des progrès mais il reste des matchs. Malheureusement, on n'a pas de jokers, il nous faut prendre énormément de points qu’on en a perdu énormément, notamment à domicile. Cela nous met une pression supplémentaire, mais il faut les gagner tous les matchs."

Blanc, nommé en octobre dernier en remplacement de Peter Bosz, aimerait surfer sur cette dynamique vertueuse. "Je ne sais pas si ça change l'approche des joueurs, confie-t-il. On échange beaucoup, on sait très bien ce qu’on a à faire, qu’on doit gagner tous les matchs. Après, l’ambiance générale, ce n’est pas nous qui la faisons. En faisant des très bons résultats, on peut améliorer beaucoup de choses. Est-ce que le stade sera plein dimanche? Je pense que oui et c’est déjà un bon signe, un bon indicateur. Soyons heureux de jouer ce match dans un stade plein."

"La Conference League, ce serait un exploit"

La belle série lyonnaise ouvre la porte à une qualification européenne, longtemps inespérée. Avant le choc face à l’OM dimanche (20h45, 32e journée), l’OL pointe à la 7e place à cinq points de Lille, 5e et dernier qualifié pour l’Europe (Conference League). "Il faudrait un parcours hors-norme pour obtenir la cinquième place, vous le savez, tout le monde le sait, explique-t-il. Jouons les matchs et on verra ce qu’il se passe. Il faut gagner les points mais tout le monde veut gagner pour se sauver, jouer une place européenne, pour essayer de terminer à la meilleure position possible parce que les droits TV ne sont pas les mêmes selon le classement."

Et la perspective de finalement disputer la Conference League? "D’où on part, ce serait extraordinaire de la jouer, ce serait un exploit, conclut-il. Pour l’instant, je suis pragmatique. On en discutera la semaine prochaine, ou on n'en discutera plus."