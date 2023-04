OL: Aulas défend le bilan de Blanc et répond aux sifflets des supporters

Jean-Michel Aulas a publié ce lundi un long message sur Twitter dans lequel il soutient son entrapineur Laurent Blanc. Le président de l'OL salue la victoire contre Rennes et croit toujours à une qualification européenne en fin de saison. Il en profite aussi pour regretter les sifflets du Groupama Stadium et réclame des encouragements.

La fin du championnat approche et Jean-Michel Aulas sait les enjeux du sprint final pour l'Olympique Lyonnais. A la faveur d'une belle série de victoires lors des huit dernières journées, le club rhodanien pourrait encore arracher un billet pour l'Europe. Et justement, au lendemain du succès obtenu dimanche contre Rennes (3-1), le président de l'OL a affiché son soutien à Laurent Blanc et ses joueurs.

"Quand je lis que Laurent Blanc et le mercato d’hiver n’auraient pas amélioré l’équipe, je découvre, non pas dans la presse, mais via des passionnés que l’Olympique Lyonnais est premier ex-aequo de la phase retour avec Paris et Reims, a lancé le dirigeant via un long message posté lundi sur les réseaux sociaux. Alors que nous étions neuvième en phase aller."

Aulas appelle à l'union sacrée avec les supporters

Boudés et même sifflés par une partie du public en raison de l'élimination en demi-finale de la Coupe de France face à Nantes, les joueurs de l'OL ont pourtant bien redressé la pente ces dernières semaines et viennent d'enchaîner deux succès en L1 face à Rennes et Paris. Des performances qui sucitent encore de l'espoir pour le président des Gones qui se projette avec le champion du monde 98 : "L’analyse objective montre que cette donnée ne changera pas le visage de cette saison qui a si mal démarré, ajoute Jean-Michel Aulas. On peut cependant entrevoir un futur où il est possible de construire sur ces bases avec Laurent et ses équipes."

Avant de voir le dirigeant emblématique du club lyonnais préciser: "Les joueurs le savent, nous en avons parlé, nous devons rester mobilisés pour la suite: match après match, cette fin de saison. Nous devons soutenir tous les joueurs qui ont envie de se battre pour retrouver les sommets et en particulier les plus jeunes, car c’est sous les encouragements qu’ils obtiendront les meilleurs résultats et non les sifflets dont sauront trop bien profiter les sirènes qui veulent les attirer dans leurs filets." Un message clair adressé aux supporters qui ont boudé le match face au Stade Rennais ou qui ont sifflé les joueurs en début de rencontre.