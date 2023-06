OL: "Je n'étais pas heureux", Damien Da Silva revient sur expérience à Lyon

Dans un entretien à Actu.fr, Damien Da Silva est revenu sur son passage à l'OL entre juillet 2021 et février 2023. Parti depuis en Australie au Melbourne Victory, le défenseur de 35 ans confie qu'il n'était "pas heureux" à Lyon en raison de son faible temps de jeu.

Damien Da Silva ne regrette pas son choix. En février dernier, le défenseur français résiliait son contrat avec l'OL pour rejoindre l'Australie et le club de Melbourne Victory. S'il n'a disputé depuis que 12 matchs de championnat, il a tout de même été élu joueur de l'année de son équipe début mai. Dans un entretien à Actu.fr, l'homme de 35 ans est revenu sur son départ de l'OL.

Arrivé à l'été 2021 du côté du Groupama Stadium en provenance du Stade Rennais, où il se trouvait en fin de contrat, Damien Da Silva n'a disputé que 29 matchs en une saison et demie. "À Lyon, j’ai eu moins de temps de jeu qu’espéré. Je me suis dit que c’était vraiment le bon moment pour partir à l’étranger, raconte l'intéressé. En parallèle, j’avais envie de trouver quelque chose de sympa sur le plan humain. On a fait un choix avec ma femme. On voulait une ville sympa, un pays attractif. Melbourne collait bien."

L'ancien joueur de Caen assure n'avoir "jamais joué pour les gens" et n'a pas peur d'être oublié à l'autre bout du monde en vue d'un potentiel retour en France. "Vivre cette expérience, c’est une chance dans une vie, assure Damien Da Silva. Je me suis même dit: il vaut mieux aller à Melbourne et jouer tous les matchs, que rester à Lyon, être malheureux et ne pas jouer. D’une, je suis malheureux. De deux, ma condition physique ne va pas s’améliorer et les gens vont voir que je ne joue pas."

Da Silva ne regrette pas pour autant

Avec son temps de jeu réduit à Lyon, Damien Da Silva n'était donc "pas heureux". "C’est d’abord parce que je ne jouais pas. Je savais que ça allait être le plus dur. C’était un de mes challenges, de ne pas lâcher et d’essayer de gratter des matchs. Il y a eu des périodes un peu longues sans jouer, indique celui qui vit sa première expérience à l'étranger après 17 années en France. C’est ce qui me manquait le plus. J’adore travailler, mais il faut que je puisse me défouler en compet’ à la fin. Rester sur le banc a été très, très dur pour moi."

Assurant s'être senti "un paquet de fois" en "décalage" dans le milieu du foot, Damien Da Silva est malgré tout "fier" des choix pris au cours de sa carrière. Il n'a par ailleurs aucun regret d'avoir tenté sa chance à Lyon: "C’est comme ça que j’ai fait le choix de Lyon. Ça a été un choix très, très compliqué. Mais je me suis dit : si ça se trouve, plus tard, tu regretteras de ne pas avoir joué dans un club comme ça."