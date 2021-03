OL: "Je ne sais pas ce que je lui ai fait", Jean Lucas tacle Rudi Garcia

Parti en prêt au Stade Brestois cet hiver, Jean Lucas ne se montre pas très tendre avec Rudi Garcia dans un entretien donné à L'Equipe. Mais il ne désespère pas de se faire une place à l'OL à l'avenir.

Il semble avoir trouvé son bonheur en Bretagne. Confronté à une forte concurrence à Lyon, en manque de temps de jeu, Jean Lucas a accepté de partir en prêt au Stade Brestois cet hiver. Un choix payant puisqu’il n’a pas tardé à se faire une place dans le onze de départ d’Olivier Dall'Oglio, un entraîneur réputé pour son style offensif.

Titulaire lors des deux dernières journées de championnat, il a de bonnes chances d’enchaîner samedi face à l’OM (17h), au Vélodrome. Une renaissance pour le jeune milieu de terrain brésilien (22 ans), qui avait l’habitude de cirer le banc chez les Gones ou de côtoyer les tribunes du Groupama Stadium.

"Je touchais un ballon, et c'était terminé"

"Le coach (Rudi Garcia) ne m'a pas fait confiance, voilà. Il ne me faisait pas jouer. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, ce qu'il s'est passé là-bas", explique-t-il ce vendredi dans un entretien donné à L’Equipe. Première recrue de l'ère Juninho-Sylvinho en juin 2019, Jean Lucas a rarement eu sa chance sous les ordres de Garcia.

"Mais j'ai toujours continué à travailler, je savais qu'un jour un club viendrait me chercher pour me faire jouer, que j'aurais l'opportunité de montrer que je suis un bon joueur. C'était frustrant pour moi à l'OL. Les rares fois où j'entrais, j'entrais pour deux minutes. Mais tu peux faire quoi en deux minutes? Tu ne peux rien faire. C'était tout le temps comme ça. Je touchais un ballon, et c'était terminé", regrette l’ancien joueur de Santos, lié à l’OL jusqu’en 2024 et qui ne désespère pas de voir son statut évoluer.

"Les choses peuvent changer, j'espère retourner là-bas après mon prêt et montrer que je peux jouer. Et cette saison, s'ils sont champions, je serai champion aussi, car j'ai joué quelques matchs (8 apparitions en Ligue 1)", ajoute-t-il. Son avenir sera-t-il lié à celui de Garcia, qui sera en fin de contrat à l'issue de la saison?