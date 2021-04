OL : La boulette, Paqueta dévoile par erreur le nouveau maillot lyonnais

Le milieu de terrain lyonnais Lucas Paqueta a publié ce vendredi deux photos de lui-même, habillé par ce qui semble être le prochain maillot domicile de l’OL. Le Brésilien a très rapidement effacé ces clichés.

Coup de com’ ou grosse boulette? Le prochain maillot de l’OL, avec notamment le retour de la bande bicolore rouge et bleue, a été dévoilé par Lucas Paqueta sur son compte Instagram. Quelques minutes après avoir publié deux clichés où l’on aperçoit le Brésilien sur la pelouse du Groupama Stadium avec la nouvelle tunique, le milieu brésilien a supprimé ses photos (ou plus sûrement l'équipe chargée de ses réseaux sociaux, puisque cela a eu lieu pendant l'entraînement).

Comme une récente tendance l’avait laissé imaginer, la saison 2021-2022 annonce le grand retour de la double bande aux couleurs du club sur la partie gauche de la tunique et pour enrober l’écusson. Les trois bandes sur les épaules seront de couleur unie, rouge, contrairement au col qui sera lui aussi bleu et rouge.

Des motifs discrets sur la bande verticale

Si l’on observe le maillot de plus près, on peut également apercevoir des petits détails sur la fameuse bande qui s’apparentent à des lions, l’un des symboles du club. Si les premières réactions ont été très positives sur les réseaux sociaux, un aspect n’a pas échappé aux critiques: le sponsor rouge qui vient s’ajouter en plein centre et qui "gâche" en quelque sorte la bande verticale.

La photo de profil de Paqueta avait également été changée pour l’occasion, avant de faire machine arrière quelques minutes plus tard. Il ne fait désormais plus guère de doute que ce maillot sera bien celui que l’Olympique Lyonnais portera la saison prochaine à domicile. Reste désormais à savoir si les Gones pourront arborer cette belle tunique en Ligue des champions dans quelques mois.