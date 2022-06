OL: la cote en bourse s’envole après les rumeurs d’un rachat par des Américains

Les rumeurs de l’arrivée d’actionnaires américains à l’Olympique Lyonnais ont fait bondir le cours de l’action de l’OL Group ce mercredi.

A la recherche de nouveaux partenaires financiers depuis la mise en vente des parts des groupes Pathé et IDG début mars, l’Olympique Lyonnais pourrait rapidement changer d’actionnaire majoritaire. Comme révélé ce jeudi par RMC Sport, près de 40% du capital du club rhodanien pourrait bientôt changer de propriétaire et se retrouver entre les mains d’investisseurs américains.

Si l’OL Groupe n’a pas officiellement réagi aux rumeurs d’une telle opération, le cours de l’action de l’Olympique Lyonnais s’est envolé après l’apparition de ces rumeurs. Situé à 2,45 euros à l’ouverture de la bourse ce jeudi matin, le cours a bondi de 27,76% pour atteindre 3,13€/action à la fermeture des marchés.

Trois offres venues des Etats-Unis

Visiblement, la perspective de voir de nouveaux actionnaires américains arriver à Lyon a excité les investisseurs. Selon les informations de RMC Sport, l’OL a ainsi reçu cinq offres pour acheter les parts de Pathé et IDG (respectivement 19,36% et 19,85% du capital). Parmi ces propositions, trois sont toujours dans la course pour rejoindre Jean-Michel Aulas au sein des actionnaires du récent huitième de Ligue 1.

Figurerait alors celle de Foster Gillett. Originaire du Colorado, l’homme de 45 ans est le fils de George Gillett, qui fut propriétaire de Liverpool entre 2007 et octobre 2010. Période durant laquelle Foster Gillett officiait en tant que directeur du club anglais.

Un fonds de pension américain, proche du milieu du basket et de la NBA, est très intéressé par la présence de Tony Parker à l’OL. Cette offre serait bien placée. Les négociations sont en cours et le processus s’annonce assez long. Un nom filtrait régulièrement depuis quelques jours: celui John Textor. Il avait d’ailleurs confirmé, dans le podcast "Off the pitch", qu’il voulait étendre son réseau depuis Botafogo et Molenbeek ou Crystal Palace. Sans citer l’OL, tous les regards convergeaient vers ce club. Il a bien fait une visite du stade.

Aulas resterait à la manœuvre

L’absence de compétition européenne, ne semble donc pas avoir enrayé la confiance des marchés et la possibilité de voir débarquer de nouveaux investisseur semble séduire. Idem pour la perspective de voir Jean-Michel Aulas garder un rôle majeur au sein de l’OL.

L’actuel président de l’OL ne va d’ailleurs pas partir une fois le dossier bouclé. Légalement, Jean-Michel Aulas est obligé de rester aux commandes entre quatre et sept ans. Si, au départ, la vente concerne près de 40% des parts de Pathé et d’IDG, elle pourrait ensuite devenir plus importante et dépasser les 50% avec l’achat d’action figurant dans les 33%. Le montant de la transaction pourrait atteindre 580 millions d'euros. La finalisation de l'arrivée de nouveaux actionnaires à Lyon devrait se boucler avant le 30 juin et la fin de l'exercice financier.